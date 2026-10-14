Vyriausybės strateginių projektų komisijos dėmesys – Klaipėdos uosto plėtrai ir „Rail Balticai“

Komisiją sudarys ministras pirmininkas, Vyriausybės kancleris ir šeši ministrai. Kaip numatyta Vyriausybės nutarime, komisijoje dirbs aplinkos, energetikos, finansų, socialinės apsaugos ir darbo, susisiekimo bei vidaus reikalų ministrai.
Komisija bus atsakinga už Vyriausybės strateginių projektų portfelio tvirtinimą, jo įgyvendinimo koordinavimą ir priežiūrą.
Taip pat siekiama užtikrinti nuoseklią strateginių projektų įgyvendinimo stebėseną ir stiprinti skirtingų institucijų bendradarbiavimą.
Pagal numatytas veiklos kryptis komisija koordinuos strateginės susisiekimo infrastruktūros plėtrą, įskaitant „Rail Baltica“ ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtros projektus.
Tarp kitų prioritetų – būsto prieinamumo didinimas, branduolinė energetika ir valstybės atsparumo grėsmėms stiprinimas.
Strateginių projektų portfelį numatoma formuoti etapais, o prireikus komisijos sudėtis galės būti papildyta.
Anksčiau komisijoje buvo numatyta gerokai daugiau ministrų
Naujuoju nutarimu keičiamas nuo 2017 metų galiojęs Vyriausybės sprendimas dėl Strateginių projektų portfelio komisijos sudarymo.
Pagal ankstesnę komisijos personalinę sudėtį, kuri buvo patvirtinta 2024 metų balandį, joje buvo numatyti ministras pirmininkas, Vyriausybės kancleris, 14 ministrų ir premjero patarėjas.
Tuo metu naujojoje komisijoje numatyta palikti šešių ministerijų vadovus, kurių atsakomybės sritys tiesiogiai susijusios su planuojamais strateginiais projektais.
Kaip nurodoma Vyriausybės nutarime, toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad strateginių projektų portfelis neapims visų viešojo valdymo sričių.