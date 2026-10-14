Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Vyriausybė spręs, ar įšaldyti Ališero Usmanovo ir Michailo Fridmano lėšas ir turtą

2026-10-14 06:56 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-14 06:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vyriausybė trečiadienį spręs, ar įtraukti į nacionalinį asmenų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

Vyriausybė trečiadienį spręs, ar įtraukti į nacionalinį asmenų, kuriems taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną.

REKLAMA
0

Lietuva rugsėjo pabaigoje pradėjo taikyti nacionalines sankcijas šiems oligarchams, jie įtraukti į nepageidaujamų asmenų sąrašą.

Tokį sprendimą Vilnius priėmė Europos Sąjungai išbraukus juos iš „juodųjų sąrašų“.

Lietuva jų išbraukimui nepritarė ir susilaikė balsavime dėl šio sprendimo. Panaikinus ES sankcijas, jų atžvilgiu Lietuvoje nebeliko Bendrijos lygmeniu taikomo lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užsienio reikalų ministerija (URM) Vyriausybei siūlo oligarchų turto ir lėšų įšaldymą taikyti iki 2027 metų pabaigos.

REKLAMA
REKLAMA

Europinės sankcijos jiems panaikintos reikalaujant kelioms valstyvėms.

Paryžiaus pareigūnai kaip prašymo atšaukti sankcijas A. Usmanovui motyvą nurodė „nacionalinio saugumo“ interesus, tačiau atsisakė viešai pateikti daugiau detalių.

REKLAMA

Kaip pranešė laikraštis „Financial Times“, šis reikalavimas gali būti susijęs su galimu susitarimu dėl Prancūzijos piliečių, laikomų Azerbaidžane, paleidimo.

Liuksemburgas, pasak diplomatų, sankcijų M. Fridmanui atšaukimo reikalavo dėl to, kad šis oligarchas padavė šalį į teismą dėl 15 mlrd. eurų žalos atlyginimo už jo turto įšaldymą pagal ES sankcijas.

REKLAMA
REKLAMA

Latvijos vyriausybės duomenimis, A. Usmanovas yra įtakingas Rusijos verslininkas, turintis ryšių su Rusijos režimo vadovu Vladimiru Putinu, ir yra pagrindinis „USM Holdings“ akcininkas.

M. Fridmanas taip pat įvardijamas kaip Rusijos prezidentui V. Putinui artimas verslininkas ir pagrindinis „Alfa Group“ akcininkas.

Iš „juodųjų sąrašų“ išbraukusios minėtus oligarchus, ES valstybės narės rugsėjo pabaigoje sutarė trejiems metams pratęsti sankcijas beveik 3 tūkst. asmenų ir subjektų, susijusių su Rusijos agresija.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų