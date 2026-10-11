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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vyriausybė leido studentų sąjungai naudotis patalpomis Vilniaus Naujamiestyje

2026-10-11 16:54 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-11 16:54
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Vyriausybė šią savaitę pritarė ir toliau leisti Lietuvos studentų sąjungai (LSS) naudotis patalpomis Vilniuje, A. Vivulskio gatvėje esančiame bendrabutyje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (nuotr. ELTA / Juliaus Kalinsko)

Vyriausybė šią savaitę pritarė ir toliau leisti Lietuvos studentų sąjungai (LSS) naudotis patalpomis Vilniuje, A. Vivulskio gatvėje esančiame bendrabutyje.

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LSS šiose patalpose veikia nuo 2016 metų. Ankstesnė panaudos sutartis baigia galioti šių metų lapkritį. 

Dirba apie 13 Lietuvos studentų sąjungos darbuotojų

Patalpos priklauso valstybei, o jas pagal patikėjimo sutartį valdo Vytauto Didžiojo universitetas. Universiteto taryba tolesniam patalpų perdavimui LSS pritarė. 

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A. Vivulskio g. 36 esančių patalpų bendras plotas – 206,32 kv. metro. 

Jose dirba apie 13 Lietuvos studentų sąjungos darbuotojų, vykdoma studentų atstovavimo bei Lietuvos studento pažymėjimo gamybos, administravimo ir išdavimo veikla. 

LSS šiomis patalpomis galės naudotis iki 2030 m. sausio 1 d. 

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