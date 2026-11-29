Apie tai laidoje pasakojo katalikų iniciatyvinės grupės „Svarbus reikalas“ atstovė Toma Bružaitė.
Tai gal ir pradėkime nuo to, kas, jūsų žiniomis, padaryta per beveik du mėnesius. Ar yra kokios nors platesnės informacijos? Galbūt kažkas, kas nėra skelbiama viešojoje erdvėje?
T. Bružaitė: Deja, nieko naujo nežinau apie šitą tyrimą, apie tą sumanymą, nes niekas negirdėjome viešojoje erdvėje, ar kokie nors veiksmai yra daromi, kas vyksta šiuo metu. Nieko naujo kol kas.
Kitų šalių praktika atliekant tyrimus
Remiantis kitų šalių pavyzdžiais, kiek įprasta komentuoti patį procesą jo eigoje? Ar visgi faktai ant stalo dedami tik pasibaigus tyrimams? Žinome, kad panašūs tyrimai yra inicijuoti ir kitose Europos šalyse.
T. Bružaitė: Labai įvairiai. Tų tyrimų jau yra ne vienas atliktas, tai gali būti labai įvairiai. Bet kalbant apie tyrimus mūsų šalyje, apie tai, ką reikėtų daryti, mano galva, tokioje situacijoje labai svarbu, ir mes nuo pradžių apie tai kalbėjome, pasitikėjimo atkūrimas ir nepriklausomumo užtikrinimas.
Kalbant apie tyrimo rezultatų patikimumą, tam, kad visuomenė ir Bažnyčios bendruomenė pasitikėtų tais rezultatais, mano galva, būtina kuo įmanoma atviriau tą tyrimą daryti. Tai reiškia, kad būtina kalbėti ir apie procesą, jo parengimą, tam, kad mes matytume, kaip jis vyksta, kaip yra formuojamas tas tyrimas.
Turėtų būti kuo daugiau viešumo, nes labai svarbu, kad tyrimas neuždengtų problemų, bet iš tiesų jas visas iškeltų į viešumą, tam, kad mes galėtume kalbėti apie jas, spręsti jas ir galiausiai išgytume nuo tų skriaudų, kurias padarė visa ta sistema ir žmonės, darę nusikaltimus.
Ar tai yra siekis atskleisti tiesą?
Lietuvos vyskupų konferencijai nusprendus inicijuoti šį tyrimą, viešojoje erdvėje buvo įvairių spėliojimų ir pamąstymų, ar tai vis dėlto yra siekis nuraminti įsiaudrinusią visuomenę. Galime prisiminti, kad tuo metu emocinis fonas tikrai buvo didelis, jau buvo prasidėjęs dvasininkų teisminis procesas dėl seksualinių nusikaltimų. Ar vis dėlto tai yra siekis atskleisti tiesą?
T. Bružaitė: Kai yra tokia tyla, lygiai taip pat, kaip ir tais atvejais, kai jau iškilo tie skandalai, tie nusikaltimai, ta tyla, kuri buvo iš Bažnyčios vadovų pusės, iš tikrųjų kuria tokią situaciją, kai labai daug vietos yra įvairioms interpretacijoms, įvairiems mitams ir gandams. Tai nekuria sveikos atmosferos.
Aš sakyčiau, kad dėl tos tylos šiuo metu atrodo, jog tiesiog laukiama, kol, kaip visada, viskas nurims. Aš tikiuosi, kad tai nėra tokia intencija, kad iš tikrųjų yra daromi žingsniai ir mes netrukus sužinosime, kokie tie žingsniai daromi. O jei ne, tai tikrai būtų labai apmaudu, jeigu šita žinia buvo tik tam, kad viskas nurimtų ir pamirštume šitą temą.
Galime prisiminti, kad Vyskupų konferencijai inicijavus šį tyrimą, buvo netgi vienas iš pranešimų, kurio esminis sakinys buvo, kad prioritetas yra nukentėjęs žmogus, o ne institucinė reputacija. Kiek šiuo atveju jūsų iniciatyva sulaukia įvairių užklausų?
T. Bružaitė: Mes nesame tokia iniciatyva, kuri aktyviai renka tą informaciją. Pas mus yra tokia nedidelė anketa, kur žmonės gali parašyti savo istorijas ar tai, ką žino. Jos tikslas yra toks, kad žmonės galėtų kur nors pasakyti ir padėti savo istoriją. Tų istorijų atsiranda, žinoma, tada, kai iškyla kažkokie atvejai, tada jų padaugėja. Bet kuriuo atveju tuos žmones, kurie yra nukentėję arba žino nukentėjusiuosius, aš labai raginu netylėti.
Labai suprantama, kad tai yra sunkios istorijos ir norisi kuo greičiau pamiršti, neprisiminti tų įvykių. Tačiau mes turėtume išmokti atvirai kalbėti apie tai, nes tai, kas įvyko, nėra gerai, ir ne nukentėjusieji yra kalti. Todėl aš labai raginu ieškoti to teisingumo ir prabilti apie tas istorijas, tam, kad mes galėtume kažkaip su ta tiesa susigyventi ir judėti toliau.
Bendradarbiavimas su Vyskupų konferencija
O kaip jūs dabar pati apibūdintumėte jūsų katalikų iniciatyvinės grupės „Svarbus reikalas“ bendradarbiavimą su Vyskupų konferencija? Ar yra kažkokių to bendradarbiavimo užuomazgų?
T. Bružaitė: Kai tik yra galimybė, mes visą laiką bendradarbiaujame, esame atviri ir esame tam, kad padėtume ir kalbėtume. Aišku, visą laiką norisi daugiau to bendradarbiavimo ir tokio bendro darbo šitoje temoje. Bet, sakyčiau, nėra taip, kad už viską atsakingi tik vyskupai. Tai yra bendruomenė, mes visi esame atsakingi už ją.
Visa tai, ką mes darome, yra tokia mūsų pačių atsakomybės prisiėmimo išraiška. Mes tikrai neplanuojame pamiršti šitos temos ir tikrai kalbėsime toliau apie ją, tam, kad ta Katalikų Bažnyčios bendruomenės kultūra, kuri toleruoja tokį elgesį, tikrai keistųsi. Toks yra mūsų tikslas ir mes tęsime savo darbus toliau.
Teismų įtaka Bažnyčios tyrimui
Kokią įtaką Bažnyčios tyrimui, jūsų nuomone, gali turėti besitęsiantys teismai dėl seksualiniais nusikaltimais įtariamų dvasininkų? Ar apskritai gali turėti?
T. Bružaitė: Man atrodo, čia yra du skirtingi procesai. Teisėsauga daro savo darbą, labai gerai. O Bažnyčios tyrimas, man atrodo, turėtų būti bendresnis, apimantis ne tik tuos du atvejus, bet ir plačiau. Manau, kad neturėtų daryti kažkokios įtakos. Tai yra du atskiri procesai, kurie turi savo tikslus ir vyksta atskirai.
Čia gal visuomenei reikėtų ir detalesnio paaiškinimo, kuo skiriasi šiuo atveju Bažnyčios sprendimai ir prokuratūros sprendimai. Juk būna ir bažnytinis teismas, yra tam tikros atskiros instancijos.
T. Bružaitė: Taip, būtent. Dabar mes iš tikrųjų kalbame dar apie kitokį tyrimą. Bažnytinis tyrimas bet kuriuo atveju yra atliekamas tuomet, kai yra kažkokia informacija apie nusikaltimą arba kažkokią skriaudą, daromą Bažnyčioje. Jis yra atskiras nuo teisėsaugos tyrimo. Tas kanoninis tyrimas, man atrodo, vyksta bet kuriuo atveju, net jeigu teismas sako, kad nėra nusikaltimo, vis tiek kanoninis tyrimas vyksta ir jis gali pasibaigti tam tikromis sankcijomis.
Bet šalia to mes dar kalbame apie tyrimą, kuris būtų Bažnyčios situacijos ištyrimas. Tai toks labiau mokslinis tyrimas, kur tiriama situacija, kodėl vyksta tiek tokių nusikaltimų ir panašiai. Tai čia yra dar trečias dalykas. Mes turėtume atskirti tuos visus tris tyrimus. Tai yra skirtingi procesai, jie vyksta savo eiga ir vienas kitą tik papildo, bet neatstoja vienas kito.
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