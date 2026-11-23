Kaip nurodoma išplatintame LRTA pranešime, asociacija, reaguodama į viešąją diskusiją dėl Vilniaus apygardos teismo paskelbto nuosprendžio K. Ilgevičiaus baudžiamojoje byloje, atkreipė dėmesį į konstitucinį valdžių padalijimo principą ir teismų nepriklausomumo standartus.
Asociacija priminė, kad pagal Konstituciją, teisingumą Lietuvoje vykdo tik teismai, o teisėjai ir teismai yra nepriklausomi ir klauso tik įstatymo.
„Esminė kiekvieno teisėjo užduotis – įstatymą taikyti sąžiningai. Sąžiningumas reiškia nepasidavimą jokiam išoriniam poveikiui. Tik taip gali būti užtikrinta visų asmenų lygybė prieš įstatymą“, – teigiama LRTA pranešime.
Teisėjų atstovai pabrėžė suprantantys, kad žmonės gali reikšti nepasitenkinimą teismo sprendimu, viešai jį kritikuodami. Tačiau, anot LRTA, aukštų valdžios atstovai komentarai apie nuosprendį K. Ilgevičiaus byloje kelia susirūpinimą.
„Ir nors teismų sprendimai nėra apsaugoti nuo viešosios kritikos ar diskusijų, tačiau aukštų įstatymų leidžiamosios ar vykdomosios valdžios pareigūnų vieši pareiškimai apie nusivylimą konkrečiu teismo sprendimu ar kitokį situacijos matymą, ypač kai nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs ir byla gali būti nagrinėjama apeliacine tvarka, kelia rimtą susirūpinimą. Viešas teismo sprendimo kvestionavimas iš įstatymų leidžiamosios ar vykdomosios valdžios pozicijų gali formuoti visuomenės nuomonę, kad teismai veikia neteisingai, o teisminiai procesai yra vertinami per politines ar žinybines prizmes“, – teigiama teisėjų atstovų pareiškime.
LRTA akcentavo, kad tuomet, kai teismo nuosprendis dar nėra galutinis, valdžios atstovų komentarai apie jį gali padaryti įtaką tolesniam bylos nagrinėjimui.
„Kai nuosprendis dar nėra galutinis, vieši valdžios pareigūnų lūkesčiai dėl sprendimo apskundimo ir kitokios bylos baigties gali būti suvokiami kaip bandymas daryti įtaką būsimam bylos nagrinėjimui apeliacinėje instancijoje“, – pabrėžiama LRTA pranešime.
Asociacija skelbė reiškianti profesinį solidarumą ir palaikymą sudėtingas bylas nagrinėjantiems teisėjams.
LRTA pareiškime nurodė, kad skatina visą teisėjų bendruomenę nebijoti priimti sprendimus, kurie grindžiami išimtinai įstatymu ir vidiniu įsitikinimu paremtu visų byloje esančių įrodymų vertinimu.
Asociacija taip pat savo pareiškime priminė įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių atstovams, nuo kurių sprendimų, anot LRTA, priklauso tiek konkrečių teisėjų karjera, tiek visos teismų sistemos raida, kad iki teismo sprendimo įsiteisėjimo turėtų būti susilaikoma nuo tokio pobūdžio komentarų.
Ministras neslėpė esantis nusivylęs teismo sprendimu
Praėjusią savaitę Vilniaus apygardos teismui kontrabandininko nušovimo byloje nuteisus pasienietį K. Ilgevičių, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pareiškė, kad jį toks nuosprendis nuvylė.
„Kaip pilietis esu itin stipriai nusivylęs tokiu teismo sprendimu. Tikrai matau tą situaciją kitaip. Valstybė tikrai negali reikalauti iš pareigūnų, kad jie ginklu gintų mūsų valstybę, o paskui juos tampyti po teismus“, – teigė M. Katelynas.
Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius tvirtino, kad politikai neturėtų komentuoti ir kvestionuoti teismų sprendimų.
„Manau, kad politikams yra korektiška pasitikėti teismais, jų sprendimais ir jų nekvestionuoji, ir nekomentuoti. Teismo sprendimai, jeigu jie baigtiniai, jie vykdytini, jei nebaigtiniai, tai skųstini iš gynybos pusės, ir nukentėjusiųjų pusės“, – sakė Vyriausybės vadovas.
Premjeras paragino palaukti šioje byloje galutinių sprendimų.
„Palauksime. Turbūt ne galutinis verdiktas. Palauksime tolimesnio teisinio proceso. Teismas matyt pagal kompetenciją išnagrinėjo ir objektyviai priėmė sprendimus“, – sakė M. Sinkevičius.
Pripažino kaltu, skyrė laisvės apribojimo bausmę
Vilniaus apygardos teismas per tarnybą kontrabandininką nušovusį pasienietį K. Ilgevičių pripažino kaltu ir skyrė jam laisvės apribojimo bausmę vieneriems metams. Per šį laiką dėvėti apykojės jam nereikės.
Jis įpareigotas dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, taip pat turės sumokėti 1 tūkst. eurų dydžio įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą.
K. Ilgevičių teismas pripažino kaltu dėl neatsargaus gyvybės atėmimo, pažeidžiant teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles. Tuo metu Generalinė prokuratūra jį kaltino nužudymu.
Pasienietis taip pat pripažintas kaltu dėl tarnybos pareigų neatlikimo. Prokuratūra pareigūną kaltino piktnaudžiavimu.
Teisėja Eglė Venckienė paskelbė, kad pasienietis ginklą panaudojo nesant įstatyme nustatytoms sąlygoms.
Iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) žuvusiojo našlei Veslavai Aleksiukienei priteista 9,4 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti, sūnui Robertui Aleksiukui priteista 1,5 tūkst. eur turtinės žalos.
Priteistas ir neturtinės žalos atlyginimas: našlei – 10 tūkst. eurų, žuvusiojo sūnui Robertui – 15 tūkst. eurų neturtinei žalos atlyginimo.
Dviem nepilnamečiams žuvusiojo vaikams priteista po 20 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo.
Teismo nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais. VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Anot teisėsaugos, automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį.
Po šūvio minėto automobilio vairuotojui, anksčiau už cigarečių kontrabandą ne kartą baustam Andžejui Aleksiukui buvo padarytas mirtinas sužalojimas ir jis mirė vietoje.
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