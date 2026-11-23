Laidoje apie teismo nuosprendį diskutavo Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininko pavaduotojas Rimantas Liepa ir advokatas, teisės mokslų daktaras Petras Ragauskas.
Kaip pasieniečiai vertina šį sprendimą? Kokios nuotaikos bendruomenėje?
R. Liepa: Bendruomenėje nuotaikos yra labai prastos. Tai dar vienas signalas pareigūnams, pasieniečiams, kad visgi bet koks bandymas apginti ginklu valstybę, jos piliečius, gali baigtis gyvenimo sužlugdymu, praradimu darbo ir taip toliau.
Jeigu mes einame tokiu keliu ir toliau, tai aš jau esu pasakęs vieną kartą, kad labai gerai reikia pagalvoti ir „gal visgi tegul jis ir bėga“.
Kaip jūs suprantate ir aiškintumėte šito sprendimo pagrįstumą, motyvaciją? Kiek jis jums netikėtas ir suprantamas?
P. Ragauskas: Iš tikrųjų, man šitas nuosprendis nėra nei netikėtas, nei neracionalus. Nežinau, aišku, visų bylos aplinkybių, nuo jų labai daug kas priklauso, bet pirmas dalykas, man atrodo, visiems mums yra labai aiškiai suprantamas – gyvybė yra pati didžiausia vertybė. Tam, kad į šitą vertybę būtų galima teisėtai pasikėsinti, tikrai turi būti labai svarūs, rimti argumentai.
Teisinis standartas šitame kontekste yra toks – pavojus, kurį šalina pareigūnas, turi būti tiesioginis, jis turi būti akivaizdus ir jis turi būti realus čia ir dabar. Kiek aš suprantu iš šitos situacijos, tokio pavojaus nebuvo. Automobilis buvo pravažiavęs, jisai tolo, asmuo siekė pasišalinti. Taip jisai, po to paaiškėjo, kad darė pažeidimą, bet jis darė pažeidimą, kuris savaime nekėlė kažkokios tiesioginės, betarpiškos grėsmės visuomenei.
Mūsų, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, jau senokai, daugiau, negu prieš dešimtmetį, suformulavo standartą, kad ginklas negali būti naudojamas tada, jeigu asmuo nekelia pavojaus gyvybei ir sveikatai, ir asmuo nėra įtariamas būtent smurtiniu nusikaltimu. Tai, jeigu persekiojamas yra asmuo, kuris įtariamas, pavyzdžiui, padaręs nužudymą arba sunkų sveikatos sutrikdymą, ypač, jeigu jis turi ginklą, tada taip, tada toks persekiojimas ir jo galimas net gyvybės atėmimas gali būti teisėtas.
Šiuo atveju jokių tokių sąlygų nebuvo, padarytas ir įtariamas matyt buvo ekonominis nusikaltimas, tai šitame kontekste rizikuoti žmogaus gyvybe iš tikrųjų, man atrodo, nebuvo visiškai pamatuota. Bet dar sykį sakau, nežinau detaliai visų bylos aplinkybių ir vertinu truputį abstrakčiai.
Rimantai, ar jus teismo sprendimas ir ta teisinė logika įtikina?
R. Liepa: Matote, aš irgi galiu kalbėt iš dalies kaip teisininkas, nes mano išsilavinimas tai leidžia daryti. Taip, pas mus yra tam tikri apibrėžimai, tam tikri rėmai į kuriuos įstatomi teisėjai, prokurorai, bet, matote, yra toksai dalykas išplėstinis. Kaip ir gerbiamas kolega sakė, kad pavojaus kaip ir nebuvo, nes pareigūnas turi ginti, jei kyla pavojus ne tik jam, bet ir visuomenei, visuomenės turtui, tai jis turi teisę ginti ir naudoti ginklą.
Jeigu mes labai grubiai primesime, kaip jūs galvojate, kokiu greičiu kontrabandininkai bėga nuo pareigūnų? Keturiasdešimt kilometrų per valandą? Šešiasdešimt? Šimtą penkiasdešimt? Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas – pareigūnas teigia, kad matė žmones, sakykim taip, gal ir matė. Toliau, jeigu tokiu greičiu įlėkti į tą pačia gyvenvietę, jisai gi nežino, tas pažeidėjas, ar jį vejasi automobilis, ar nesiveja, mūsų praktika rodo, kad spaudžia tiek, kiek traukia mašina. Jeigu jis sutraiškytų žmones, ką tada pasakytų apie pareigūną? Kad jis nesiėmė visų priemonių, kad apsaugoti visuomenę.
Advokate, kaip jūs suprantate, ar iš esmės pareigūnai gali sulaikyti bėgantį nusikaltėlį, keliantį pavojų visiems kitiems? Kaip įvertinti ar jis kelia pavojų tuo bėgimu?
P. Ragauskas: Pabandykime pratęsti pono Rimanto mintį, ar tai reiškia dabar, kad jeigu mato policijos pareigūnas stipriai greitį viršijantį vairuotoją, tarkime Vilniuje, kur galima keturiasdešimt kilometrų per valandą, važiuoja devyniasdešimt ar šimtu kilometrų per valandą – ar racionalu dabar į jį šauti, nes jis gali kažkam padaryti žalos? Tuo labiau, kad jis žalos gali padaryti ir pašautas, toliau nebesuvaldydamas automobilio. Tą irgi reikia turėti omeny. Man atrodo atsakymas visų, arba bent absoliučios daugumos žmonių, būtų kad ne, jei pamato ir labai stipriai greitį viršijantį vairuotoją, šauti policijos pareigūnas neturėtų.
Jei pamato nusikaltimą vykdžiusį žmogų, ką tada?
P. Ragauskas: Kaip sakiau, jeigu tas nusikaltimas yra smurtinis, mūsų Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika leidžia tokiu atveju naudoti ir tas vadinamas letalines, arba mirtimi galinčias pasibaigti priemones. Viskas čia yra tvarkoje, tokiu atveju yra visai kitas rėžimas. Bet kalbame mes, realiai, apie ekonominį nusikaltimą. Ekonominio nusikaltimo atveju toks drastiškas stabdymo būdas yra perdėtas
Aš suprantu, kad pareigūnas jaučiasi, galbūt, ir įskaudintas ir nusivylęs šitoje situacijoje, bet turėtų būti valstybėje nustatomi tam tikri standartai. Svarbu, kad mes jų laikytumėmės. Aš manau, kad ateityje, kaip čia baigsis tą byla sunku pasakyti bet jeigu, tarkime, baigiasi, kaip dabar pirmos instancijos teismas pasakė, tai tiesiog policijos, ar pasienio, ar muitinės pareigūnai tokioje situacijoje, kontrabanda įtariamo asmens tiesiog tokiu būdu nestabdytų. Jie suprastų, kad jis gali verčiau jau pabėgti, negu rizikuoti jo gyvybe ir tuo pačiu teisine atsakomybe už gyvybės atėmimą.
R. Liepa: Viską teisingai sako advokatas, tiktai, aišku, įvertinkime situaciją. Ginklo panaudojimas patalpose, ginklo panaudojimas mieste, žmonių susibūrimo vietose, ir ginklo panaudojimas pasienyje. Pasienis jau yra padidintos rizikos. Mes dabar tiktai kalbame, kad kontrabandininkas, kad ten gal nieko baisaus.
Nežinojo pareigūnas, kas. Gerai kontrabanda, gerai cigaretės. Mes gi dabar gyvename tokioje sukarintoje aplinkoje. Nežinom – gali būti sprogmenys, gali būti cheminės medžiagos, gali būti dar kažkas tai. Ant pareigūno, ant dešimtųjų sekundės laiko pakimba labai daug visko. Aš nežinau, iš tiesų, įstatymas yra vienas dalykas, bet tuos įstatymus rašo žmonės.
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