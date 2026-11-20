„VSAT ir toliau rems Karolį tiek moraliai, tiek finansiškai. Tarnyba taip pat palaiko iniciatyvas padėti Karoliui ir kitais būdais, kaip ir ši galimybė pervesti norimą sumą į specialią sąskaitą“, – paramą kolegai viešai išreiškė VSAT.
Nuteistas pasienietis
Primename, kad K. Ilgevičiui teismas skyrė vienerių metų apribojimo bausmę. Jam apykojės dėvėti nereikės.
Jis įpareigotas dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, taip pat turės sumokėti 1 tūkst. eurų dydžio įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą.
K. Ilgevičių teismas pripažino kaltu dėl neatsargaus gyvybės atėmimo, pažeidžiant teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles. Tuo metu Generalinė prokuratūra jį kaltino nužudymu.
Pasienietis taip pat pripažintas kaltu dėl tarnybos pareigų neatlikimo. Prokuratūra pareigūną kaltino piktnaudžiavimu.
Renkama parama
Penktadienį VSAT išplatino pranešimą apie K. Ilgevičiui renkamą paramą.
„Kai vakar Vilniaus apygardos teismas nuteisė pasienietį Karolį Ilgevičių, buvo sulaukta daug klausimų, ar gali žmonės jį paremti finansiškai.
Taip, tokia galimybė yra. Statutinis pareigūnas Karolis yra Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos narys.
Ji skyrė specialią sąskaitą, į kurią visi norintieji gali pervesti paramą pasieniečiui. Kad ir simbolinė finansinė paspirtis jam tikrai būtų pravarti. Kartu ji reikštų ir moralinę paramą Lietuvos sieną lemtingą 2024 m. birželio 1 d. saugojusiam ir šūvį į nepaklususio kontrabandininko automobilį paleidusiam pasieniečiui.
Paramos rekvizitai:
Gavėjas: Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga
Sąskaita: LT485016200014000533
Mokėjimo paskirtis: Parama Karoliui
Beje, tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teismui nagrinėjant K. Ilgevičiaus bylą, VSAT dengė jo patiriamas išlaidas gynybai maksimaliomis teisės aktų leistinomis sumomis“, – nurodoma pranešime.
Tragiškas įvykis daugiau nei prieš 2 metus
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais. VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Anot teisėsaugos, automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį.
Po šūvio minėto automobilio vairuotojui, anksčiau už cigarečių kontrabandą ne kartą baustam Andžejui Aleksiukui buvo mirtinas sužalojimas ir jis mirė vietoje.
Pasienietis teigė, kad baiminosi, jog bėglys galėjo įlėkti į Tabariškių kaimą, kur galimai irgi būtų kilęs didelis pavojus aplinkiniams. Duodamas parodymus K. Ilgevičius minėjo anksčiau šioje vietoje matė vaikus su dviračiais, moteris, todėl baiminosi dėl jų saugumo.
„Svarstymai, kad Aleksiuk viršydamas greitį galėjo nesuvaldyti transporto priemonės ir galėjo suvažinėti dviratininką, praeivį, yra prielaidos, be kita ko, atsiradusios jau po nagrinėjimo įvykio“, – sakė teisėja E. Venckienė.
Pažeidėją nušovęs VSAT pareigūnas dabar dirba sistemų stebėjimo operatoriumi toje pačioje pasienio užkardoje.
Jo palaikyti į teismo posėdžius ateidavo būrys VSAT pareigūnų, tarp jų buvo ir tarnybos vadovybė.
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---Pareigūnas pasielgė teisingai, atsimenu, jau prieš kelioliką metų, Šiauliuose, mokyklos sargas sužeido vagį ir jį policija tampė kelis metus, draugas Vilniuje, gal apie 2000-tuosius, su teisėtai laikomu medžiokliniu šautuvu, paguldė, be šūvio, vagį prie jo laužto furgoniuko ir pridavė policijai , - tai jį dar 2 metus tampė policija ir tardytojai. Kita kartą, draugas sakė geriau vietoje gerai atkalti negu paskui tasytis su "tarnybomis"