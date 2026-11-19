Per muštynes nukentėjęs jaunuolis apie patirtą smurtą pasiguodė savo tėvui. Šis, nors ir buvo išgėręs, sėdo į automobilį ir nuvyko į sodybą.
Kaip teisme teigė minimas tėvas Darius D. (tikrieji asmens duomenys redakcijai – žinomi), jis į sodybą vyko išsiaiškinti sumušimo aplinkybių.
Bet sodyboje girtas vyras tiesiog pašėlo ir pats griebėsi smurto, kas vėliau jį pasodino į teisiamųjų suolą. Teismo sprendimu vyras nuteistas 2 metų laisvės atėmimo bausme.
Nusikaltimas ir bausmė
Darius D. nuteistas dėl kito asmens sunkaus sveikatos sutrikdymo. Bylos duomenimis, 2019 rugpjūčio 10-sios vakarą, apie 21 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, vyras atvyko į sodybą išsiaiškinti savo sūnaus galimo sumušimo aplinkybių.
Girtas tėvas užsipuolė kambaryje lovoje gulėjusį J. K., kuriam bendrai sudavė ne mažiau kaip 31 smūgį. Vyras smūgiavo mediniu pagaliu, spardė auką kojomis.
Taikyta į įvairias kūno vietas. Nukentėjusiajam buvo padaryti daugybiniai sužalojimai galvos srityje, veide, krūtinėje, nugaroje, dešiniame petyje, dešiniame dilbyje, kairiame žaste, abiejose plaštakose.
Tiesa, jei sužalojimai būtų tik paviršiniai, tai šis išpuolis dar būtų traktuojamas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. Kas Dariui D. būtų leidę išvengti realios laisvės atėmimo bausmės.
Vis dėlto, mediniu pagaliu vyras savo aukai smūgiavo ir į dešinįjį krūtinės ląstos šoną, nuo ko plyšo blužnis. O tai nukentėjusiajam sukėlė sunkų sveikatos sutrikdymą. Jam prireikė operacijos, blužnis buvo pašalinta.
Už šį nusikaltimą Dariui D. iš pradžių buvo paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Vis dėlto, netrukus bausmė buvo sumažinta trečdaliu iki 2 metų laisvės atėmimo. Į bausmės laiką įskaičiuotas sulaikymo laikas.
Iš Dariaus D. nukentėjusiojo J. K. naudai priteista 100 eurų turtinei ir 8 tūkst. eurų neturtinei nusikaltimu padarytai žalai atlyginti. Vilniaus teritorinės ligonių kasos naudai smurtautojas privalės sumokėti dar 3 tūkst. eurų už nukentėjusiojo gydymą.
Skundė nuosprendį
Pagerinti savo situaciją Darius D. siekė teikdamas apeliacinį skundą. Jis prašė sušvelninti jam paskirtą bausmę bei sumažinti nukentėjusiajam priteistos neturtinės žalos sumą.
Skunde buvo nurodyta, kad bausme asmeniui turi būti paskirta teisinga, kiekvienu atveju ji turi būti individualizuota. Apelianto teigimu jam paskirta bausmė yra per griežta.
Darius D. nurodė, kad savo kaltę prisipažino pilna apimtimi ir nuoširdžiai gailėjosi, kritiškai vertino savo veiksmus.
Jo padarytas nusikaltimas kitų žmonių gyvybei ir sveikatai grėsmės nekėlė. Nors jis ir buvo teistas, šiuo metu gyvena normalų gyvenimą, dirba, remia ligotą senyvą motiną, padeda sūnui.
Teismo posėdžio metu Dariaus D. gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, papildomai išreiškė nuomonę, kad bylą būtų tikslinga grąžinti pirmosios instancijos teismui toliau tirti, kadangi galimai Darius D. prisiėmė savo sūnaus kaltę.
Anot advokato, ne visi smūgiai nukentėjusiajam buvo suduoti Dariaus D., nes pastarasis atvyko tik praėjus 2-3 valandoms po konflikto, įvykusio tarp nukentėjusiojo ir nuteistojo sūnaus.
Vis dėlto, apeliacinėje instancijoje teismui abejonių dėl Dariaus D. kaltės nekilo. Nuosprendis paliktas nepakeistas.
Pasekmės visam gyvenimui
Teismas akcentavo, kad nukentėjusiajam J. K. buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. Nukentėjusysis neteko blužnies.
Nors blužnies pašalinimo atveju žmogus ir gali gyventi, tačiau be šio organo žmogaus sveikatos būklė suprastėja, tai yra susilpnėja asmens imuninė sistema, jis tampa neatsparus virusų ir bakterijų sukeltiems susirgimams, tuo pačiu kenčia kitų organų veikla, kas lemia blogesnę asmens gyvenimo kokybę.
Todėl prieita prie išvados, kad sužalojimas asmeniui sukėlė nepataisomas ir ilgalaikes pasekmes. Be to, iš teismo medicininės ekspertizės išvadų nustatyta, kad nukentėjusiajam nustatyti daugybiniai sužalojimai visame kūne, sužalojimai buvo padaryti mažiausiai 31 trauminiu poveikiu.
Šios aplinkybės neabejotinai leidžia daryti išvadą, kad asmuo jautė skausmą. Dėl patirto sužalojimo jis buvo operuojamas ir gydomas ligoninės stacionare. Į bylą pateikti papildomi medicininiai duomenys patvirtina, kad nukentėjusįjį vargino viso kūno skausmai, skausmas operacijos vietoje, o posėdžio metu nukentėjusysis apklausiamas parodė, kad po sužalojimo gyvenimas pasikeitė kardinaliai, nebėra sveikatos, negali pakelti nė 10 kilogramų, yra kreipęsis dėl neįgalumo nustatymo.
Nukentėjusysis taip pat parodė, kad dėl sumušimo patyrė ir dvasinius išgyvenimus, depresiją, išleistas iš ligoninės negalėjo nieko dirbti, buvo priverstas lankytis pas gydytojus pirkti nuskausminamuosius vaistus. Šios aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia spręsti, kad 8 tūkst. eurų suma yra adekvati nukentėjusiojo patirtai žalai.
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