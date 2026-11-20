Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
„Jaučiate palaikymą kolegų? – Be abejo. Ne tik kolegų, bet ir pilietiškų žmonių“, – minėjo Karolis Ilgevičius.
Ir išties Vilniaus apygardos teismo salė buvo sausakimša pasienietį Karolį Ilgevičių, kaltinamą tyčia nužudžius kontrabandininką, palaikančių kolegų. Kitoje salės pusėje sėdėjo ne kartą už cigarečių kontrabandą teisto ir mirtino šūvio sužaloto Andžėjaus Aleksiuko artimieji – buvusi žmona, sūnus, motina. Ir netrukus kaltinamasis ir nukentėjusieji iš teisėjos Eglės Venckienės, po 2 metus trukusių teismų, išgirdo nuosprendį.
„Skirti Karoliui Ilgevičiui galutinį subendrintą bausmę laisvės apribojimą vieneriems metams be intensyvios priežiūros“, – sakė teisėja.
Tai reiškia, kad dėl nužudymo ir piktnaudžiavimo K. Ilgevičius pripažintas kaltu, tačiau apykojės dėvėti tuos bausmės metus jis neturės. Pasienietį teismas taip pat įpareigojo dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje bei sumokėti 1 000 eurų į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Žuvusiųjų artimųjų ieškinį teismas nusprendė tenkinti tik iš dalies.
Valstybinė sienos apsaugos tarnyba vietoj 50 tūkstančių našlei turės sumokėti beveik 20 tūkstančių turtinės ir neturtinės žalos, dviem nepilnamečiams vaikams – po 20 tūkstančių ir jau suaugusiam žuvusiojo sūnui 16,5 tūkstančių eurų turtinės bei neturtinės žalos. Žuvusiojo kontrabandininko našlė su žurnalistais kalbėtis atsisakė:
„Nekomentuosiu nieko.“
Pasienietis teismo nuosprendį žada skųsti
K. Ilgevičius į etatinio kontrabandininko automobilį šovė po to, kai jis nepakluso pareigūnų reikalavimams sustoti ir, pasak teisiamo pasieniečio, bandė jį partrenkti. Tačiau teismas nustatė, kad mirtinu šūviu sužalotas vyras nebandė sužeisti K. Ilgevičiaus ir pavojaus jo ar kitų gyvybei nekėlė, tad ir tarnybinio ginklo pasienietis neturėjo būtinybės naudoti.
„Skųsime šį teismo nuosprendį. Aš esu įsitikinęs, kad pažeidėjas kėlė neišvengiamą pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei. Aš vykdžiau savo pareigą, todėl mano sąžinė yra švari“, – tikino nužudymu kaltinamas pasienietis Karolis Ilgevičius.
Laikinai pasienio vado pareigas einantis Donatas Škarnulis ir kiti pasieniečiai palaikančiai susiburia aplink kaltu teismo pripažintą, tačiau palyginti švelnią bausmę gavusį kolegą. Jei nuosprendis įsiteisės, į kitas pareigas šiuo metu perkeltas K. Ilgevičius pasieniečiu toliau dirbti išvis nebegalės.
„Pačiam Karoliui tai ypač jautri, bet ir mums, visai bendruomenei tas momentas yra jautrus ir mes laikome ir palaikome Karolį ir visada būsime ir buvome su juo“, – kalbėjo laikinas pasieniečių vadas Donatas Škarnulis.
D. Škarnulis viliasi, kad toks nuosprendis neatbaidys kitų pasieniečių naudoti tarnybinį ginklą.
„Tai nebus kažkokia kliūtis ar abejonė panaudoti ginklą, nes mūsų ir misija yra saugoti, ginti valstybę, jos žmones“, – sakė D. Škarnulis.
Martynas Katelynas pateikė savo poziciją
Tokiu teismo sprendimu, kaip pilietis, sako itin stipriai nusivylęs ir vidaus reikalų ministras.
„Valstybė tikrai negali reikalauti iš pareigūnų, kad jie ginklu gintų mūsų valstybę, o paskui juos tampyti po teismus“, – minėjo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Kaltinamojo advokatas Vidas Vilkas džiaugiasi bent dėl vieno – teismas nepaklausė prokuratūros ir pripažino, kad K. Ilgevičiaus veiksmai nebuvo tyčiniai, o padaryti dėl neatsargumo.
„Tokia byla, nuteisus, kaip norėjo prokuratūra, kaltinamuoju aktu, būtų pirmoji Lietuvoje“, – sakė kaltinamojo advokatas Vidas Vilkas.
Prokuroras Darius Šneideris, siūlęs pasieniečiui skirti 2 metus laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros, dar nežino, ar sprendimą apeliaciniam teismui skųs, ar ne.
„Negaliu šiai dienai atsakyti į tokį klausimą“, – aiškino prokuroras Darius Šneideris.
Apygardos teismo nuosprendį kaltinamasis ir nukentėjusieji per 20 dienų gali apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
---Anot tyrėjų, Kremliaus " naratyvas" yra tai, kad "Vakaruose nyksta tradicinės vertybės "
Ką turi vartoti, kad nematyti to kas akivaizdu ir dar tai priskirti Kremliaus "naratyvui"?
O tiesa yra dar blogesnė, nei Kremliaus "naratyvas", nes tradicinės vertybės ne nyksta, o yra sistemiškai naikinamos valdžios institucijų.