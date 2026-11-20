„Šiuo metu valstybė labai stipriai fokusuojasi į gynybos pramonę“, – penktadienį žurnalistams Marijampolėje sakė M. Sinkevičius.
Anot jo, valstybė investuotojams siūlo įvairias paskatas ir vadinamąjį „žaliojo koridoriaus“ instrumentą, kuris leidžia reikšmingai investuojantiems ir naujų darbo vietų kuriantiems verslams greičiau spręsti su investicijomis susijusius klausimus.
Vis dėlto, pasak premjero, gynybos pramonės plėtra turi ir specifinių iššūkių. Jis atkreipė dėmesį, kad ši pramonė apima ne tik dronų ar kitų technologijų gamybą, bet ir sprogmenų bei šaudmenų gamybą, todėl ne visos bendruomenės tokių investicijų pageidauja.
„Gynybos pramonė kartais įsivaizduojama siaurai, kad tai tik dronai ar kažkas kitokio. Bet gynybos pramonė yra ir sprogmenys, šaudmenys, ir nebūtinai tokių investuotojų bendruomenės pageidauja, nes jos kelia įtampą – o gal mes čia būsime kažkaip taikinys“, – sakė M. Sinkevičius.
Investuotojams kyla klausimų dėl darbo jėgos
Premjero teigimu, investuotojams vertinant Lietuvą iššūkiu tampa ne tik tinkamų sklypų ar infrastruktūros pasirinkimas, bet ir galimybė rasti darbuotojų.
„Iššūkiu galbūt net tampa tai, ar yra kam dirbti ir kiek kainuoja darbo jėga, nes mes jau nebesame, kaip Lietuva, pigios darbo jėgos šalis“, – teigė jis.
Pasak M. Sinkevičiaus, darbo jėgos poreikį stebi Užimtumo tarnyba, o prireikus sprendžiami ir darbuotojų iš trečiųjų šalių kvotų klausimai.
ELTA primena, jog trečiadienį buvo priimtas galutinis sprendimas įsteigti valstybinį gynybos holdingą.
Visi šalyje pradėti gynybos pramonės projektai, kuriuose dalyvauja valstybė, bus tęsiami, tačiau jau 2027-ųjų antrą pusmetį jų valdymas bus sutelktas naujoje Finansų ministerijos įmonėje, kuri išpirks valstybinės „EPSO-G Invest“ valdomas „Rheinmetall“ amunicijos gamyklos projekto akcijas.
Sprendimas priimtas ministro pirmininko M. Sinkevičiaus pirmininkaujamoje darbo grupėje Nacionalinės gynybos pramonės plėtrai skatinti ir koordinuoti.
Kaip skelbta anksčiau, valstybinio gynybos holdingo kūrime dalyvauja Finansų, Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos, Susisiekimo ministerijos.
Į Lietuvą siekiant pritraukti daugiau gynybos pramonės investuotojų, apie projektus vienijančio bendro holdingo kūrimą kalbėjo dar XIX-oji Gintauto Palucko vadovaujama Vyriausybė.
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