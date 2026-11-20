„Mano kolega Juozas Olekas jau kelis kartus apie tai kalbina. (...) Dabar yra Suvalkija (Sūduva), tai geriau atvirkščiai – Sūduva (Suvalkija), nes Sūduva yra istorinis pavadinimas ir būčiau už tai, kad laikytumėmės istorinės atminties ir istorinių šaknų“, – žurnalistams Marijampolėje teigė M. Sinkevičius.
Tai numatančias Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pataisas vasarą pateikė Seimo pirmininkas J. Olekas. Po pateikimo joms buvo pritarta plenarinių posėdžių salėje.
Pasak projekto iniciatorių, pritarus pataisoms, įstatyme bus įtvirtintas „vienas autentiškas, baltų genčių paveldą atspindintis regiono pavadinimas“, suderintas su krašto bendruomenės ir Etninės kultūros globos tarybos pozicija.
Įstatymo pataisas inicijavo Sūduvos regioninė etninės kultūros globos taryba, kuri dar 2025 m. nutarė savo atstovaujamo etnografinio regiono pavadinime vartoti tik Sūduvos vardą, o krašto žmones vadinti sūduviais.
Šiuo metu Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme etnografinis regionas įvardijamas dvejopu „Suvalkijos (Sūduvos) pavadinimu, greta kitų regionų – Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos.
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