„Artimiausias VGT posėdis gruodžio mėnesį. Darbotvarkės aš nežinau, kol kas ji nepateikta. Jeigu bus darbotvarkėje, aptarsime, jeigu nebus, nebus poreikio aptarti. Aš manau, kad Vyriausybei, kadangi tai yra Vyriausybės klausimas, užsienio politikos klausimas, Vyriausybės formate, matyt, tą aptarti reikia. Ar tai yra su valstybės gynybos klausimais susijęs klausimas? Sunku pasakyti, kaip pažiūrėsi. Gali išplėstinai žiūrėti, gali siauriau žiūrėti. Jeigu bus toks klausimas, bus aptartas. Kol kas darbotvarkės neturiu“, – žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius.
Be to, ministras pirmininkas atmeta konservatorių išsakytą kritiką K. Budriui dėl sulaužytų priesaikų valstybei. Pasak jo, nutrūkę diplomatiniai santykiai su Kinija yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) vadovautos Vyriausybės darbo vaisius.
„Užsienio politiką vykdo prezidentas su Vyriausybe, tai, aš manau, kad mes turime būti visi vienodame žinojime, priešingai nei buvome 2021 m., kur turbūt prezidentas buvo nustebintas tam tikrų veiksmų. Šiuo atveju, man akivaizdus skirtumas, kad sprendžiant tą klausimą, kuris yra Vyriausybės programoje, mes šiuo metu, pakankamai turime plačias diskusijas ir į visuomenę ta informacija patenka, ir niekas nėra slepiama. Priešingai, nei manau, kad buvo 2021 metais“, – dėstė premjeras.
„Manau, kad yra jų interpretacija, Ta situacija, kurią mes paveldėjome, yra konservatorių Vyriausybės darbo vaisius. Yra konkrečiai tam tikrų asmenų, o būtent – Gabrieliaus Landsbergio, politikos vaisius. Ir matyt, kad akivaizdu, kadangi jie yra šitos situacijos autoriai, jiems turbūt jautru asmeniškai, kad prie šito klausimo yra grįžtama“, – pridūrė jis.
Ketvirtadienį konservatorių frakcijoje Seime apsilankęs užsienio reikalų ministras santykių su Kinija klausimu sulaukė aštrių klausimų ir kritikos. Lietuvos diplomatijos vadovo buvo teiraujamasi dėl jo prioritetų ir kelis kartus perklausia dėl noro išsaugoti savo kėdę.
Tuo metu opozicijai priklausantiems liberalams neatmetant galimybės inicijuoti interpeliaciją K. Budriui, Vyriausybės vadovas sako abejojantis, kad ji sulauktų palaikymo.
„Manau, kad interpeliacija nebus palaikyta“, – sakė M. Sinkevičius.
Praėjusią savaitę Lietuvoje, siekiančioje atkurti diplomatinį atstovavimą su Pekinu, lankėsi Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovai ir misijos prie Europos Sąjungos (ES) diplomatai.
Užsienio reikalų ministerija po susitikimo su Kinijos atstovais nurodė, kad sutarta ateityje pratęsti konsultacijas. K. Budrys teigė, kad šis susitikimas nėra išskirtinis – tai vienas iš vykstančių pokalbių, po kurio bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų.
Prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad Lietuvai yra realu iki metų pabaigos susitarti dėl diplomatinio atstovavimo su Kinija.
Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo po to, kai 2021 m. pabaigoje Lietuvoje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė.
Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse.
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