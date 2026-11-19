„Užduotis labai aiški, ji ruošiama, vykdoma ir pavasario sesijoje planas bus“, – ketvirtadienį per Vyriausybės valandą Seime teigė premjeras, atsakydamas į opozicinių konservatorių frakcijos atstovo Jurgio Razmos klausimą.
„Koks yra jūsų siekis dėl biudžeto deficito dabartinio? Ar galit įvardinti skaičių, kiek norit jį sumažinti? – klausė J. Razma.
M. Sinkevičiaus teigimu, deficitas „užaugo“ dėl objektyvių priežasčių: geopolitinės situacijos, didesnių gynybos išlaidų, socialinių išmokų indeksavimo ir įsipareigojimų pedagogams.
„Situacija, kurioje esam atsidūrę, ilgalaikio politinio ciklo turbūt pasekmė ir nedarytų tam tikrų pokyčių, nes į šitą situaciją ėjome ilgai ir nėra taip, kaip bandoma kartais iliustruoti, kad ši Vyriausybė per keturis mėnesius sugebėjo padaryti kokius tai esminius sprendimus, kurie fiskališkai, finansine prasme yra žalingi visuomenei ir valstybei“, – teigė premjeras.