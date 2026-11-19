„Ar tai yra su valstybės gynybos klausimais susijęs klausimas, sunku pasakyti, kaip pažiūrėsi. Gali išplėstinai žiūrėti, gali siauriau žiūrėti. Jeigu bus toks klausimas, bus aptartas, kol kas darbotvarkės neturiu“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė premjeras.
Pasak jo, artimiausias VGT posėdis vyks gruodį, tačiau jo darbotvarkė kol kas nėra pateikta.
„Jeigu bus darbotvarkėje (šis klausimas – BNS), aptarsime, jeigu nebus, (tai – BNS) nebus poreikio aptarti“, – teigė M. Sinkevičius.
Vis dėlto premjeras pažymėjo, kad santykių su Kinija klausimą turėtų aptarti Vyriausybė.
„Manau, kad Vyriausybei, kadangi tai yra Vyriausybės klausimas, užsienio politikos klausimas, Vyriausybės formate, matyt, tai aptarti reikia“, – kalbėjo jis.