„Aiškumas taps realybe gruodžio 8 dieną, tada ir pamatysime, kas yra kas, ir aš neabejoju, kad biudžetas bus priimtas“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius, paklaustas, ar yra tikras, kad balsuojant sulauks visų koalicijos partnerių palaikymo.
„Biudžetas yra svarbus dokumentas visai valstybei ir reikia priimti, jis, mano supratimu, tikrai bus priimtas, aš jokių abejonių dėl to neturiu“, – teigė premjeras.
„Valstiečiams“ anksčiau grasinus nepalaikyti biudžeto projekto, jeigu su savivaldos rinkimais nebus referendumo dėl šeimos sampratos, jų lyderis Aurelijus Veryga trečiadienį sakė, jog savo poziciją partija svarstys valdybos posėdyje pirmadienį.
Premjeras sako nemanantis, kad „valstiečiai“ blefuoja pareiškimais dėl referendumo, ir teigia, kad šį klausimą ir biudžeto priėmimą reikėtų atsieti. Anksčiau jis tokį susiejimą yra pavadinęs nepriimtinu.
„Aš negalvoju, kad jie blefuoja, aš manau, kad tas klausimas jiems yra svarbus, bet susieti referendumo ar kažkokius ideologinius, kultūrinius klausimus su biudžeto klausimu, aš manau, kad reikia tą atsiet“, – ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
Seimas ketvirtadienį apsvarstė 2027 metų valstybės biudžeto projektą ir grąžino jį Vyriausybei tobulinti. Jam kritikos negailėjo nei opozicija, nei dalis valdančiųjų.