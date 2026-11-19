„Manau, kad politikams yra korektiška pasitikėti teismais, jų sprendimais ir jų nekvestionuoti ar nekomentuoti. Teismo sprendimai, jeigu jie baigtiniai, yra vykdytini, jeigu nebaigtiniai – skųstini ir iš viešojo gynimo pusės, ir iš nukentėjusiųjų pusės“, – žurnalistams sakė Vyriausybės vadovas.
„Turbūt tai ne galutinis verdiktas, palauksime tolesnio teisinio proceso, bet teismas turbūt pagal kompetenciją išnagrinėjo ir objektyviai priėmė sprendimus“, – nurodė M. Sinkevičius.
Taip jis kalbėjo po to, kai pirmosios instancijos Vilniaus apygardos teismas nuteisė kontrabandininką nušovusį pasienietį dėl nužudymo ir piktnaudžiavimo bei skyrė jam subendrintą vienerių metų laisvės apribojimą be intensyvios priežiūros.
Savo ruožtu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė esantis nusivylęs tokiu teismo sprendimu ir vylėsi, kad nuosprendis bus apskųstas.
Ministras akcentavo, kad dabartinis šaunamojo ginklo panaudojimo teisinis reguliavimas neatitinka šių dienų realijų, todėl būtina jį keisti. Pasak M. Katelyno, pataisos pateiktos Vyriausybei, jas šiuo metu vertina teisininkai.
M. Sinkevičius pažymėjo, kad M. Katelynas yra suinteresuotas liberalizuoti ginklo panaudojimo taisykles, kad „būtų drąsu panaudoti ginklą ištikus situacijai, nebijant, kad už ginklo panaudojimą vėliau gali netekti pareigų, užtarnauto stažo ar socialinių išmokų“.
„Šitą iniciatyvą ministro sveikinčiau. (...) Kalbėjome šią savaitę – tikiuosi, kad kitą savaitę turėsime tam tikrus sprendimus“, – teigė premjeras.
Jis tvirtino, kad šaunamojo ginklo panaudojimas yra būtina sąlyga pareigūnams tinkamai atlikti tarnybą.
„Jeigu yra situacija ir aplinkybės, kai ginklas yra panaudotinas, grėsmė pačiam pareigūnui, valstybei, jis turi būti panaudotinas. Ir pareigūnas, jį panaudojęs objektyviai teisėtos grėsmės akivaizdoje, neturėtų būti vėliau tas kraštinis, kuris pasinaudojo tokia teise. Jeigu reguliavime yra spragų, reguliavimą sutvarkysime“, – sakė M. Sinkevičius.
BNS rašė, kad pluoštu įstatymų pataisų Vidaus reikalų ministerija siūlo grąžinti įspėjamąjį šūvį, nustatyti aiškesnes ginklo panaudojimo sąlygas ir naujus reagavimo pagrindus, taip pat stiprinti pareigūnų teisinę ir socialinę apsaugą.
Šiuos pakeitimus M. Katelynas pristatė rugsėjį.
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