„Buvo keliamas neišvengiamas pavojus žmonių sveikatai ir gyvybei. Aš vykdžiau savo pareigą, todėl mano sąžinė yra švari“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė apkaltinamąjį Vilniaus apygardos teismo sprendimą išgirdęs K. Ilgevičius.
Jis, prisiminęs įvykį, kurio metu po paleisto šūvio žuvo kontrabandininkas, sakė, kad mirtinai sužeisto vyro vairuojamas automobilis tuomet kėlė pavojų.
„Pamačiau, kad jis važiuoja į kaimą, link kaimo ir prieš tai aš, važiuodamas į įvykio vietą, mačiau, kiek prie kapinių yra žmonių, todėl aš buvau įsitikinęs, kad jis kelia neišvengiamą pavojų jiems“, – aiškino K. Ilgevičius.
Jis pažymėjo, kad kone kas mėnesį turėdavo šaudymo užsiėmimus, tad, pareigūno įsitikinimu, jis praktikos naudojant ginklą turėjo.
Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį per tarnybą kontrabandininką nušovusį pasienietį K. Ilgevičių pripažino kaltu ir skyrė jam laisvės apribojimo bausmę.
Pripažintas kaltu
K. Ilgevičių teismas pripažino kaltu dėl neatsargaus gyvybės atėmimo, tuo metu Generalinė prokuratūra jį kaltino nužudymu.
Teisėja Eglė Venckienė paskelbė, kad pasienietis ginklą panaudojo nesant įstatyme nustatytoms sąlygoms.
Žuvusiojo šeimai priteistas turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas.
Šis teismo nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais. VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Anot teisėsaugos, automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį.
Po šūvio minėto automobilio vairuotojui, anksčiau už cigarečių kontrabandą ne kartą baustam Andžejui A. buvo mirtinas sužalojimas ir jis mirė vietoje.
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