LAT sprendimą byloje planuoja skelbti gruodžio 22 d.
Šioje byloje išnagrinėti du kasaciniai skundai, kuriuos pateikė Generalinė prokuratūra ir trijų nukentėjusiųjų gynėjas.
Abejais skundais prašoma panaikinti išteisinamąjį apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir palikti pirmosios instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį.
Prokurorė Jurgita Jakučionė LAT posėdyje pažymėjo, kad, jos manymu, apeliacinės instancijos teismas netinkamai įvertino visus bylos aplinkybes, pavyzdžiui, tai, kad P. Gražulis užgauliai apie LGBTQ asmenis kalbėjo, suvokdamas, jog jį filmuoja žiniasklaidos atstovai.
„Vertinant veikos pavojingumą, svarbu atsižvelgti į tai, ką P. Gražulis pasakė, kokiomis aplinkybėmis. P. Gražulis žodžius pasakė Seimo vestibiulyje, girdint kitiems asmenims, filmuojant žiniasklaidos atstovams“, – dėstė prokurorė.
Anot jos, bylos duomenys rodo, kad P. Gražulis, sutapatindamas homoseksualius santykius su zoofilija, pedofilija, esą puikiai suvokė, jog jo žodžiai pasieks didelę žmonių auditoriją.
„P. Gražulis suvokė, kad kalba prie žiniasklaidos atstovų, vėliau vaizdo įrašu pats pasidalijo. (…) Jis suvokė viešai pasityčiojęs iš žmonių grupės dėl jų seksualinės orientacijos“, – aiškino J. Jakučionė.
Nukentėjusiųjų byloje atstovas, advokatas Aivaras Žilvinskas LAT posėdyje pažymėjo nesutinkantis su P. Gražulį išteisinusio teismo argumentais, jog politiko veiksmai neturėjo tokio pavojingo laipsnio, kad dėl jų asmenį reikėtų nuteisti.
„Nustačius visus veikos sudėties elementus, teismas negali pasakyti, kad veika nėra pavojinga. Tai reikštų nusikalstamos veikos dekriminalizavimą“, – kasacinio teismo posėdyje dėstė A. Žilvinskas.
Advokatas pažymėjo, kad P. Gražulis pareiškimais apie LGBTQ asmenis juos niekino. Politiko veiksmai, pasak teisininko, buvo chrestomatinis grupės asmenų niekinimo, kurstymo prieš juos atvejis.
„Šis atvejis buvo išskirtinai chrestomatinis. Nebuvo pagrindo jį laikyti nepavojingu“, – akcentavo nukentėjusiųjų atstovas.
„Neigiamo, šmeižikiško stereotipo kūrimas apie žmonių grupę yra netiesioginis kurstymas prieš juos“, – pridūrė A. Žilvinskas.
Ragino apsvarstyti, kas išprovokavo P. Gražulį
P. Gražulio advokatas Saulius Žentelis LAT prašė prokuratūros ir nukentėjusiųjų kasacinius skundus atmesti ir palikti galioti išteisinamąjį apeliacinės instancijos teismo sprendimą.
Politiko gynėjas teisme ragino prisiminti, kad P. Gražulis apie LGBTQ asmenis žodžius, dėl kurių jam buvo iškelta byla, pasakė, bendraudamas su jaunuoliais Seime, kai buvo svarstomi klausimai dėl civilinės sąjungos registravimo. Politiko gynėjas tvirtino, jog būtent vienas iš jaunuolių pokalbyje su P. Gražuliu galėjo pastarąjį išprovokuoti pasakyti tam tikras frazes.
„Jeigu įsigilintume į tą pokalbį, kuris vyko, tai turbūt pirmo kurso studentui būtų aišku, kad vieno iš pokalbio dalyvio provokavimas buvo toks, kad oponentas norėtų atsikirsti, tai buvo replikos, kurios skatino kalbėti“, – dėstė S. Žentelis.
Advokatas neslėpė manantis, jog nukentėjusieji byloje siekia neturtinės žalos atlyginimo. Pasak S. Žentelio, to buvo galima pasiekti per civilinius ieškinius.
„Pasekmės ir žalų atlyginimo klausimai galėjo būti išspręsti gerokai anksčiau, civilinės teisės keliu. (...) Yra ieškiniai dėl neturtinės žalos atlyginimo, tai pagrindinis jų tikslas galėjo būti pasiektas anksčiau“, – aiškino S. Žentelis.
Pats P. Gražulis į LAT posėdį neatvyko.
Teismai priėmė skirtingus sprendimus
Lietuvos apeliacinis teismas balandį europarlamentarą P. Gražulį byloje dėl LGBTQ asmenų niekinimo visiškai išteisino kaip nepadariusį veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Teismas paskelbė, kad P. Gražulio viešai išsakytos frazės buvo niekinančio ir įžeidžiančio pobūdžio, tačiau šie pasisakymai negali užtraukti baudžiamosios atsakomybės.
Teismo manymu, baudžiamajai atsakomybei kilti neužtenka vien įžeidžiančio, niekinančio pobūdžio pareiškimo, jeigu jame nėra konkretaus tiesioginio ar netiesioginio neapykantos ar diskriminavimo skatinimo, kuriuo galėtų kilti grėsmė saugomam objektui.
Tuo metu Vilniaus apygardos teismas pernai spalį P. Gražulį pripažino kaltu dėl LGBTQ asmenų niekinimo ir skyrė jam 10 tūkst. eurų piniginę baudą.
ELTA primena, kad P. Gražuliui byla buvo iškelta dėl to, kad jis, būdamas Seimo nariu, 2022 m. gegužės 26 d. Seimo patalpose, pasibaigus Seimo posėdžiui dėl civilinės sąjungos įregistravimo, filmuojant ir į eterį transliuojant televizijų kameroms galimai viešai tyčiojosi ir niekino žmonių grupę – LGBTQ bendruomenės narius dėl jų seksualinės orientacijos.
Bylos duomenimis, P. Gražulis vartojo tokias frazes, kaip „Lipa ant stulpo ir rėkia, kad yra pederastas“, „Iš kur tie pederastai atsirado? Čia išsigimimas“, „Jūs platinate venerines ligas“, „Ir su ožkom, ir lavonais, su vaikais, su vyrais“, „Paskaitykit Šventąjį Raštą, čia iškrypimas. Jūs esate išsigimęs“, „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“.
Pats P. Gražulis kaltės nepripažino ir teigė, kad tiesiog citavo Šventąjį Raštą.
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