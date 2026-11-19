Kaip teigiama nutartyje, išplėstinė LAT kolegija konstatavo, jog žemesnės instancijos teismai tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir nepadarė esminių proceso pažeidimų laikydami, kad pagrobtieji daviniai atitinka vagystės dalyko požymius, bei nustatydami jų vertę.
„Žemesnės instancijos teismai, tinkamai remdamiesi byloje surinktais įrodymais, nustatė, kad maisto daviniai buvo nurašyti ne dėl jų netinkamumo vartoti, o dėl JAV kariuomenės taikyto apskaitos metodo, kai galutiniam vartotojui, šiuo atveju – JAV kariams, perduodami maisto daviniai yra nurašomi“, – nurodė teismas.
Pasak kasacinio teismo, todėl JAV įtvirtintas apskaitos metodas, taikytas nurašant sauso maisto davinius, neturi įtakos išvadai nei dėl šio turto savininko, nei dėl jo ekonominės vertės.
„Netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo nepatvirtina ir kasacinių skundų argumentai, kad patys JAV kariai sauso maisto davinius naudojo ne pagal paskirtį, tai yra juos dovanojo, naudojo kaip mainų priemonę ir panašiai“, – pažymėjo LAT.
Teismas pabrėžė, kad pagrobti ne tie daviniai, kuriuos JAV kariai galėjo padovanoti ar išmainyti, o net nustačius davinių apskaitos ar saugojimo pažeidimų, tai nepaneigtų jų teisėto savininko.
Byloje buvo nagrinėjami nuteistųjų Vlado Kataržio, Edvino Juozaičio, Viktoro Semionovo ir jų gynėjų kasaciniai skundai. Jais prašyta asmenims nutraukti bylą arba išteisinti dėl dalies veikų, taip pat perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
BNS rašė, kad šioje byloje pernai gruodį Apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį septyniems buvusiems kariams, tarp jų – kuopos vadui V. Kataržiui, bei dviem pagal darbo sutartis poligone dirbusiems asmenims – V. Semionovui ir Janui Jackevičiui.
Vilniaus apygardos teismas 2025-ųjų sausį pripažino jų kaltę dėl didelės vertės svetimo turto vagystės, piktnaudžiavimo ir kyšininkavimo.
Griežčiausiai nubaustas V. Kataržis, jam skirta galutinė 66,9 tūkst. eurų bauda. Arnoldui Salatkai teismas skyrė 59,4 tūkst. eurų, Karoliui Laskiui – 25 tūkst. eurų baudas.
Edvinui Juozaičiui, Erikui Barzdaičiui ir Agniui Dovydaičiui teismas paliko galioti daugiau nei 20 tūkst. eurų baudas, Giedriui Vikšraičiui, V. Semionovui ir J. Jackevičiui skirtos mažesnės piniginės baudos.
Be to, buvusiems kariškiams skirta baudžiamojo poveikio priemonė – atimta teisė trejus metus dirbti profesinėje karo tarnyboje.
Teismai konstatavo, kad padėtimi pasinaudoję kariai iš poligone Švenčionių rajone esančio angaro tarnybiniais automobiliais išgabeno ten saugomus JAV maisto davinius. Siekdami pasipelnyti, juos nuteistieji pardavė kitiems asmenims.
Apie vagystes sužinojęs kuopos vadas V. Kataržis reikalavo kyšio už tai, kad nepraneštų vadovybei, ir gavo 3 tūkst. eurų, taip pat pats organizavo davinių vagystę ir gavo dalį neteisėtų pajamų už jų pardavimą.
Teismai pripažino, kad nuteistieji 2020-ųjų vasarą per kelis kartus pagrobė 863 dėžes, kuriose buvo 10 tūkst. 356 paketai maisto davinių, taip padarydami 88,1 tūkst. eurų turtinę žalą.
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