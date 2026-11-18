Šioje byloje K. Ž. kaltinamas nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimu.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2025 metų birželį kaltinamieji E. N. ir R. N., būdami apsvaigę nuo alkoholio, Alytaus rajono Jurkionių kaimo sodyboje, įtariama, prieš nukentėjusįjį panaudojo fizinį smurtą.
Nustatyta, kad tarp nukentėjusio vyro ir kaltinamosios R. N. kilo žodinis konfliktas dėl galimai pavogto telefono, todėl E. N. sudavė nenustatytą skaičių smūgių nukentėjusiam į veidą, kitas kūno vietas.
Nuo smūgių pargriuvusiam vyrui R. N. kelis kartus spyrė, o E. N. vyrui dar sudavė smūgius rankomis, kojomis į gyvybiškai svarbias kūno vietas.
Kiek vėliau kaltinamieji nutempė nukentėjusįjį į šalį ir paliko jį gulėti ant nugaros. Vyras nuo sužalojimų mirė.
Tyrimo metu pavyko nustatyti, kad praėjus kelioms dienoms kaltinamieji, slėpdami nusikaltimą, užkasė nukentėjusiojo lavoną šalia namo esančiame šiltnamyje. Vyro kūną šių metų vasario 26 dieną rado policijos pareigūnai.
Šioje byloje K. Ž. kaltinamas nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimu.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad K. Ž., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, žinodamas apie vyro nužudymą, kaltinamųjų E. N. ir R. N. paprašytas padėjo užkasti lavoną šiltnamyje.
Už nužudymą Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimo bausmę nuo septynerių iki penkiolikos metų, o už nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimą – viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
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