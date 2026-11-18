Teismas nustatė, kad vyras, naudodamas metalo detektorių ir kastuvą, neteisėtai vykdydamas grunto kasinėjimo darbus, rado 64 senovines monetas – 50 varinių ir 14 sidabrinių. Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamasis iki 2025 m. gruodžio pabaigos, neturėdamas leidimo kasti žemės gelmių išteklių bei atlikti archeologinius tyrimus, metalo detektoriumi vykdė neteisėtus vertybių paieškos ir kasimo darbus, pranešė prokuratūra.
Kaip skelbia Alytaus apylinkės teismas, radinys pripažintas archeologiniu lobiu, turinčiu didelę mokslinę, istorinę ir kultūrinę reikšmę bei priklausančiu valstybei.
Nors pagal teisės aktus apie tokius radinius privaloma pranešti Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos arba per savaitę pateikti juos įvertinti, vyras to nepadarė. Priešingai – monetas parsinešė namo, nuvalė ir pardavė, taip padarydamas valstybei 1 700 eurų turtinę žalą.
Teismo posėdyje vyras paaiškino, kad į mišką buvo nuvykęs ieškoti akmenų, o monetas aptiko po pakeltu akmeniu. Tikslios radimo vietos nurodyti negalėjo.
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Vyras taip pat pripažino, kad radinį parsinešė namo, monetas nuvalė ir pardavė. Prieš parduodamas jas nufotografavo, o nuotraukomis pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“, norėdamas pasipuikuoti savo radiniu.
„Nors ikiteisminio tyrimo metu vyras kaltę pripažino iš dalies, o teismo posėdyje neigė, kad rastos monetos yra lobis ir kad jas aptiko naudodamasis kastuvu bei metalo ieškikliu, taip pat prašė jį išteisinti, teismas konstatavo, kad jo kaltė įrodyta teismo posėdžio metu ištirtų ir ikiteisminio tyrimo metu byloje surinktų įrodymų visuma“, – rašoma teismo pranešime.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos byloje pareiškė 1 700 eurų civilinį ieškinį, prašydamas atlyginti valstybei padarytą žalą.
Departamentas pažymėjo, kad neteisėta archeologinių vertybių paieška, kasinėjimas ir prekyba tokiais radiniais daro žalą ne tik valstybei, bet ir istorijos bei archeologijos moksliniam pažinimui, nes prarandama galimybė tinkamai ištirti ir įvertinti kultūros vertybes.
Teismas tenkino Kultūros paveldo departamento civilinį ieškinį – iš nuteistojo valstybės naudai priteista 1 700 eurų turtinės žalos atlyginimo. Metalo detektorių, kuriuo buvo padarytas nusikaltimas, teismas nusprendė konfiskuoti ir sunaikinti.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroras Tomas Buškevičius. Ikiteisminį tyrimą atliko Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai.
Lapkričio 13 d. Alytaus apylinkės teismo nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
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