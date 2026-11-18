„Dvejų metų terminas yra pakankamas“, – paskelbė teisėja Nida Vigelienė.
Kita baudžiamojo poveikio priemonė – sumos, atitinkančios automobilio vertę, konfiskavimas – liko nepakeista.
Pirmosios instancijos teismas vasarą nusprendė konfiskuoti automobilio, kuriuo buvo padarytas nusikaltimas, vertę atitinkančią pinigų sumą – 20 tūkst. 670 eurų.
„Ši suma, teisėjų kolegijos manymu, nėra neproporcinga“, – paaiškino teisėja N. Vigelienė.
BNS rašė, kad V. Laučius prašė sušvelninti abi jam paskirtas baudžiamojo poveikio priemones.
Liepą Vilniaus miesto apylinkės teismas atleido V. Laučių nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus, vieniems metams laiduojant buvusiai jo sutuoktinei Loretai, ir baudžiamąją bylą nutraukė.
Tuomet V. Laučiui pustrečių metų uždrausta vairuoti, taip pat nutarta konfiskuoti automobilio, kuriuo buvo padarytas nusikaltimas, vertę atitinkančią pinigų sumą – 20 tūkst. 670 eurų. Be to, kaltinamajam nurodyta per vienerius metus sudalyvauti alkoholizmo prevencijos programose. V. Laučius jau sudalyvavo specialiame seminare.
BNS skelbė, kad V. Laučius neblaivus prie vairo sučiuptas gegužės pabaigoje sostinės Blindžių gatvėje. Vairuotojui buvo nustatytas 2,32 promilės girtumas.
Buvo pranešta, kad Laisvės prospekte jis kliudė du stulpus, bet vėliau paaiškėjo, kad stulpai nebuvo apgadinti. Žurnalistas neatsargiai manevruodamas tik nulaužė savo automobilio veidrodėlį.
V. Laučius vedė laidas TV3 televizijoje, yra Geopolitikos ir saugumo studijų centro (GSSC) analitikas.