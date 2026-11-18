1998 metais gimusi G. Paškovaitė prisipažino padariusi jai inkriminuotą veiką, todėl byla užbaigta baudžiamuoju įsakymu. Baudą ji turės sumokėti per vienerius metus.
Byloje nustatyta, kad Kauno rajone gyvenanti G. Paškovaitė šių metų gegužę, naudodama jai priklausančią socialinio tinklo „TikTok“ paskyrą, rengdama tiesiogines transliacijas, viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą prieš ukrainiečius dėl jų tautybės ir socialinės padėties.
Teismas nusikalstamais pripažino G. Paškovaitės pasisakymus, kuriais ji viešai kaltino ukrainiečius, neva jie kariauja dėl „žemės trupinėlio“, dėl to kiršina žmones, skleidė priešiškas idėjas, kad ukrainiečiai daro invaziją ir yra okupavę Lietuvą, ir panašiai.
Teismas konstatavo, kad moters veiksmų tęstinumas, pasisakymų dažnumas bei sistemingumas rodo, kad ji norėjo taip veikti ir to siekė, t. y. veikė tiesiogine tyčia.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato pareigūnai.
Teismo baudžiamasis įsakymas apskųstas nebuvo ir jau yra įsigaliojęs.