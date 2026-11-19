„Bylą nagrinės išplėstinė septynių teisėjų kolegija“, – BNS sakė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Anot jos, politikas informavo, kad ketina dalyvauti teismo posėdyje.
LAT yra sulaukęs dviejų kasacinių skundų dėl P. Gražulio išteisinimo LGBTQ+ asmenų niekinimo byloje. Juos pateikė Generalinė prokuratūra ir trijų nukentėjusiųjų gynėjas.
Abiem skundais prašoma panaikinti išteisinamąjį apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį.
Kaip rašė BNS, Lietuvos apeliacinis teismas balandžio pabaigoje išteisino P. Gražulį, konstatavęs, kad politiko komentarai apie LGBTQ+ asmenis buvo įžeidžiantys ir niekinantys, tačiau to nepakanka įrodyti neapykantos kurstymui.
Nukentėjusiaisiais šioje byloje pripažinti asmenys tokį sprendimą vadino absurdišku.
Pirmosios instancijos Vilniaus apygardos teismas P. Gražulį buvo pripažinęs kaltu ir skyręs jam 10 tūkst. eurų baudą. Šį nuosprendį politikas apskundė apeliacine tvarka.
Europarlamentaras buvo teisiamas už tai, kad 2022-ųjų gegužės 26-ąją, po Seimo plenarinio posėdžio, kuriame svarstytas Civilinės sąjungos įstatymo projektas, viešai išsakė teiginius, teisėsaugos įvertintus kaip žmonių grupės niekinimas dėl jų seksualinės orientacijos.
Bylos duomenimis, P. Gražulis vartojo frazes „Lipa ant stulpo ir rėkia, kad yra pederastas“, „Iš kur tie pederastai atsirado? Čia išsigimimas“, „Jūs platinate venerines ligas“, „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“ ir kitas.
Anot prokurorų, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad P. Gražulis tai darė veikdamas tiesiogine tyčia, suvokdamas, kad jo pasisakymai yra filmuojami, transliuojami bei skelbiami žiniasklaidoje.
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