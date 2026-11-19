Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
Kontrabandininką nušovęs pasienietis nubaustas laisvės apribojimu
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais. VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Anot teisėsaugos, automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį.
Po šūvio minėto automobilio vairuotojui, anksčiau už cigarečių kontrabandą ne kartą baustam Andžejui A. buvo mirtinas sužalojimas ir jis mirė vietoje.
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