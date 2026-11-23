Ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 9-sios, vyras iš nenustatyto šaltinio įgijo elektroninę bylą su vaizdine medžiaga, kurioje atvirai ir detaliai rodomi lytiniai organai bei kurioje vaizduojamas moteriškos lyties mažametis asmuo.
Būdamas bute, tiesioginių pranešimų ir skaitmeninio platinimo platformoje, vyras neteisėtai įgijo ir platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas.
Kaltino atsitiktinę programėlę
Teisme vilnietis savo kaltę pripažino ir parodė, kad su pažįstamais sėdėjo socialiniame tinkle, kur rado kažkokį paveikslėlių generatorių. Programėlė, anot jo, esą ima iš kažkokio forumo bet kokį paveikslėlį ir grąžina atgal iš to generatoriaus suformuotus paveikslėlius.
Ten buvo ir pornografijos. Vyras teigė, kad pornografinio turinio paveikslėlius siuntė nežinodamas, jog atvaizduose yra nuogos nepilnametės. Atrodė kaip pilnametės. Tame tinklalapyje buvo privati grupė, kur porą žmonių ir jie dalinosi viskuo.
Vyras teigė, kad jis dirba. Dėl kaltinime nurodyto failiuko, kaip ir sakė, vienas pažįstamas atsiuntė tinklalapį, kur paspaudi mygtuką ir generuojasi, bet koks iš forumo paimtas paveikslėlis.
Ten gali papulti visko – nuo gyvūnų iki pornografijos. Jis teigė, kad nežino, kodėl nusprendė padaryti „screenshotą“ ir išsiuntė tą problemų sukėlusį vaizdą.
Vyras savo elgesį vertino blogai. Teisme teigė, kad gailisi dėl to, kas nutiko, jog įvyko tokia kvailystė.
Laidavo brolis
Teisiamojo posėdžio metu apklaustas vyras parodė, kad kaltinamasis yra jo brolis. Jis pats yra vyresnysis brolis.
Brolis teigė, kad nebuvo nei teistas, nei baustas administracine tvarka. Stengiasi daryti teigiamą įtaką. Dabar kartu nebegyvena, ne taip dažnai kontaktuoja, bet visada bando daryti teigiamą įtaką broliui.
Bendrauja įvairiai, būna dvi savaites nebendrauja, o po to savaitę bendrauja, kaip kada. Būna kartu leidžia laiką, būna sėdint namie žaidžia žaidimus nuotoliu.
Žino, kuo brolis kaltinamas šioje byloje. Brolis pasielgė neatsakingai ir kvailai. Kalbėjo apie tai, beveik tą patį jam ir sakė, kad pasielgė neatsakingai ir kvailai.
Kreipėsi užsienio institucija
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyresniosios tyrėjos pranešime nurodoma, kad buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo pornografinio turinio dalykais.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą iš Jungtinių Amerikos Valstijų Dingusių ir išnaudojamų vaikų nacionalinio centro dėl to, kad jų duomenų bazėje buvo aptiktas įtartinas pranešimas.
Pranešime nurodyta, kad kažkur Lietuvoje konkretus naudotojas įkėlė elektroninę bylą su pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Ši paskyra buvo susieta su elektroniniu paštu ir telefono numeriu. Todėl netrukus buvo nustatyta, kas yra įtarimų sukėlęs asmuo.
Teismas pasigailėjo
Teismas nusprendė vyrą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodant jį brolio atsakomybei be užstato, nustatant 1 metų laidavimo terminą ir baudžiamąją bylą nutraukti.
Vyrui buvo grąžintas sisteminis blokas ZALMAN. Jam paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – nuspręsta palikti galioti iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o jam įsiteisėjus – panaikinti.
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