Lietuviai įvertino savo seksualinį gyvenimą – dauguma norėtų jo kur kas aktyvesnio

Vis dėlto, naujausia apklausa atskleidžia ir tai, kad lietuviai, nors vis dar vengia kalbėti apie lytinius santykius tiek tarpusavyje, tiek su vaikais, sekso žaislų parduotuvėje apsilanko gerokai dažniau nei prieš penketą metų.

Pagal naujausias apklausas, lietuviai nori aktyvesnio seksualinio gyvenimo. 6 iš 10 šalies gyventojų sako, kad norėtų su antrąja puse mylėtis kur kas dažniau nei dabar.

„Žmonės, kurie pasakė, kad mylisi dažniau, įvardijo, kad ir jų seksualinis gyvenimas yra geresnis. Tie, kurie mylisi rečiau, tai ir žemesnius balus davė savo seksualiniam gyvenimui“, – kalbėjo erotinių prekių parduotuvės vadovas Povilas Klusaitis.

Bendrai savo seksualinį gyvenimą lietuviai vertina vidutiniškai – 6,5 balo iš 10. Psichologai sako, kad lietuviams seksualinio gyvenimo temomis vis dar sunku atvirauti.

„Tai vis dar yra tabu temos, kuriomis mes bijome šnekėtis, ir tokios, kur kai kuriems ir kai kurioms vis dar kelia šiurpą“, – sakė lytiškumo ugdymo ekspertė Lina Januškevičiūtė.

TV3 žinių žurnalistai pakalbino praeivius Vilniaus gatvėse ir paklausė, kaip šie vertina savo seksualinį gyvenimą.

„Šiandien vertinu 8, nes vakar buvo daug alaus“, – sakė vienas vyriškis.

„10. Tikrai 10“, – džiaugėsi kitas.

„Tai yra kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas. Aš tai tokiais klausimais nelinkusi atvirauti“, – kalbėjo sutikta vilnietė.

„Nėra tokio. Ne tabu, tiesiog pas mane nėra, ką kalbėti“, – juokėsi praeivis.

Kas dvyliktas lietuvis seksu užsiima kasdien arba beveik kasdien. Ketvirtadalis mylisi kartą per savaitę. Tuo metu 8 procentai lietuvių sako, kad seksu apskritai neužsiima.

5 procentai lietuvių seksu norėtų užsiimti kur kas rečiau nei dabar. Ir šioje kategorijoje dominuoja ne moterys, o vyrai.

„Kaip paaiškėjo, vyrams sunku prisipažinti, kad jie mylisi per dažnai ir jie norėtų mylėtis rečiau. O visuomenė vyrams yra uždėjusi neigiamą energiją, kad jie turi mylėtis kiek galima daugiau, kaip filmuose“, – kalbėjo P. Klusaitis.

Laimingiausios ir labiausiai seksualiniu gyvenimu patenkintos – 40-50 metų poros. Tiesa, seksu dažniau patenkintos moterys, o ne vyrai. Daugiau nei pusė lietuvių įsitikinę, kad geras seksas siejasi su intymumu. Dažniau nei kas trečias mano, kad geras seksas privalo baigtis orgazmu.

„Aišku, kad potraukis seksualiniam gyvenimui sumažėja tam tikrais gyvenimo etapais ir tai visiškai normalu. Tai paveikia ir amžius, medikamentai, nuotaika, ciklas, įvairūs dalykai“, – aiškino seksologė Roberta Pečiūraitė.

Apklausos rodo, kad lietuviai vis dažniau atranda sekso žaislus. Kas ketvirtas lietuvis juos naudoja retkarčiais arba reguliariai.

„Moterys perka vibratorius, vyrai perka masturbatorius. Ką pastebime dabar, kas auga – BDSM prekės. Tai yra prekės, skirtos įnešti prieskonių į seksualinį gyvenimą. Tai visokie batogėliai, antrankiai ir panašūs dalykai“, – aiškino P. Klusaitis.

Psichologai sako, kad labiausiai seksualiniam gyvenimui kenkia pornografijos žiūrėjimas, kuri Lietuvoje tik formaliai draudžiama, tačiau realybėje liejasi laisvai ir yra prieinama net vaikams. Esą pornografiją nuolat žiūrintys vyrai tampa pasyvūs savo partneriams, turi mažiau gyvenimo siekių, jų organizme mažėja testosterono kiekis.

„Vyrai tampa daug išrankesni moters fizinei išvaizdai, jiems sunkiau susijaudinti sekso metu. Čia panašiai, kaip jeigu mes daug cukraus valgom, tai visas maistas aplink pasidaro prėskas“, – sakė psichologas Antanas Grižas.

Lietuviai sunkiai geba seksualinėmis temomis kalbėtis ne tik tarpusavyje, bet ir su vaikais.

„Tėvai tikriausiai daro didžiausią klaidą, kad nesistengia edukuoti vaikų. Viskas, ką jie bando padaryti – tai įbauginti juos ir pasakyti, kad kol tau nėra n metų, ar tu neturi to ir to, tu negali to daryti, nes turėsi vaikų ar pasigausi lytiškai plintančią ligą“, – kalbėjo dizaineris Robertas Kalinkinas.

Dviejų vaikų tėvas R. Kalinkinas turi žinutę ir tiems tėvams, kurie su vaikais nieku gyvu nekalbės apie seksualinį pažinimą.

„Tai sveiki atvykę, jums nereikėjo turėti nei vaikų, nei vyro. Ta prasme, blogiausia, kas galėjo jums nutikti, tai kad jūs sugebėjot pagimdyt vaiką, nes, jei jūs savo paties vaikui negalite paaiškinti, kaip atsiranda vaikai, kaip žmonės mylisi, kaip jaučia malonumą, arba kaip kenčia dėl sekso – tiek dėl ligų, tiek dėl prievartos – tai jums apskritai nėra net verta jį auklėti. Dėl Dievo meilės – veskit pas specialistus“, – sakė dizaineris.

Su vaikais apie seksą kalbėti dažniausiai nenori moterys, taip pat žemesnį išsilavinimą turintys asmenys.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.