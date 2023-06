Paviešino, ką apie seksą galvoja Lietuvos vyrai ir moterys – to dažniausiai nepasakys į akis

Šalies gyventojų nuomonės ir elgsenos tyrimo dėl seksualinio gyvenimo apklausa rodo, kad 34 proc. apklaustųjų lytiniais santykiais užsiimtu žymiai dažniau, 5 proc. gyventojų seksu norėtų užsiimti rečiau nei užsiima dabar.

Tyrimo duomenimis, 8 proc. apklaustųjų lytiniais santykiais užsiima kasdien ar beveik kasdien. Tuo metu daugiau nei ketvirtadalis (28 proc.) – du-tris kartus per savaitę. Penktadalis (19 proc.) – kartą per savaitę, 17 proc. – du ar tris kartus per mėnesį. Dar 8 proc. lytiniais santykiais beveik neužsiima arba apskritai neužsiima.

Lietuvoje įvyko sekso revoliucija?

„Fantazijos LT“ vadovas ir verslininkas Povilas Klusaitis teigia, kad daugiau nei per dešimt darbo metų pastebėjo, jog paskutinius kelerius metu lietuviai išreiškė vis didesnį susidomėjimą sekso prekėmis, pradėjo eiti į renginius, domėtis įvairiomis temomis apie seksą bei padaugėjo edukologų ir sekso trenerių.

„10-11 metų mūsų verslas, galima sakyti, buvo pakankamai nuobodus, ne dėl to, kad prekės nuobodžios, bet buvo aišku, kad seksas Lietuvoje yra tabu, mūsų prekės yra nišinės, taip viskas ėjo viena bangele ir niekas nesikeitė.

Paskutiniuosius, kokius 3 metus, apėmė toks jausmas, kad Lietuvoje įvyko, jeigu ne sekso revoliucija, tai labai didelė evoliucija, nes tiek viešoje erdvėje žmonės žymiai drąsiau pradėjo kalbėti apie seksą, tiek ir pradėjo atsirasti visokie edukologai, sekso treneriai, pradėjo atsirasti įvairiausių renginių sekso temomis, net bendruomenės pradėjo formuotis.

Mūsų rinka taip pat, tiek mūsų, tiek bendra rinka per kokius 3-4 metus išaugo ne procentais, o kartais. Apėmė toks jausmas, kad pagaliau, tas vaisius pribrendo ir lietuviai pradeda išsilaisvinti“, – sako „Fantazijos LT“ vadovas

Su kokiomis problemomis susiduria Lietuvos vyrai ir moterys?

Psichologė, seksologė Roberta Pečiūraitė teigia, kad porų santykių kokybė nepriklauso nuo to, kiek dažnai jie mylisi. Tačiau atliktas tyrimas rodo, kad poros seksu užsiima bent kartą per savaitę.

Ekspertė priduria, kad pas ją konsultuotis ateinantys vyrai teigia norintys mylėtis rečiau, o štai moterys – susiduria su sumažėjusiu potraukiu.

„Tyrimai rodo, kad paprastai poros seksu užsiima kartą per savaitę ir jeigu užsiima dažniau – tai nedaro įtakos santykių sėkmingumui. Iš tikrųjų labai nedaug ką bendro turi seksualinio gyvenimo kokybė su sekso dažnumu. Didesnis akcentas turėtų būti ne skaičius, kiek kartų užsiima, o į tai, kiek malonumo suteikia.

Pas mane ateina poros arba atskiri žmonės su įvairiais klausimais ir gana dažnai būna, kad ateina žmonės ir labai nedrąsiai pasako, ypač vyriškiai, kad jie norėtų rečiau užsiimti seksu – tai socialiai nepriimtina, vyrui nenorėti užsiimti seksu.

Moterys ateina pas mane dažnai, kada jaučia sumažėjusių potraukį ir tai dažniausiai susiję su sunkumais atpažinti kas yra malonu ir iškomunikuoti partneriui. Man atrodo, kad tai labai ženkliai susiję su lytiniu ugdymu, kad koks jis yra svarbus nuo ankstyvų dienų“, – aiškina psichologė.

Kas gyventojams yra geras seksas?

„Fantazijos LT“ vadovas P. Klusaitis sako, kad vyrai gerą seksą sieją su aistra ir orgazmu, o moterys su atsipalaidavimu. Taip pat atliktas tyrimas parodė, kad intymumą sekso metu vyresni žmonės vertina kur kas labiau, jaunimui – rūpi atsipalaiduoti.

„Daugiau nei puse (54 proc.) atsakė, kad intymumas su partneriu, dažniau paminėti atsakymai buvo orgazmas nei aistra partneriui. Vyrai gerą seksą dažniau sieja su aistra, orgazmu, o moterims tai yra pirmiausia galimybė atsipalaiduoti lytinio akto metu, gera preliudija. Intymumą, pasiektą orgazmą ypatingai vertina vyresni žmonės, o jaunesniems svarbiausia yra atsipalaiduoti“, – sako P. Klusaitis.

Prasčiau savo seksualinį gyvenimą linkę vertinti aukštesnio išsimokslinimo, lytiniais santykiais beveik neužsiimantys respondentai, o geriau – žemesnio išsimokslinimo, nuo kiekvieną dieną iki du-tris kartus per savaitę santykiais užsiimantys apklaustieji.

Tyrimo duomenys rodo, kad daugiau nei pusė (54 proc.) respondentų gerus lytinius santykius sieja su intymumu partneriui. 41 proc. – su pasiektu orgazmu. Du iš penkių (40 proc.) – aistra partneriui. 32 proc. – su galimybe atsipalaiduoti lytinio akto metu. 22 proc. – su partnerio pastangomis suteikti malonumą.

Taip pat 14 proc. tyrimo dalyvių per pastaruosius metus užsiėmė seksu ne su savo nuolatiniu partneriu: 8 proc. – daugiau nei kartą, 6 proc. – vieną kartą. Du trečdaliai (64 proc.) per pastaruosius metus ne tik seksu ne tik su nuolatiniu partneriu neužsiėmė, bet ir nesvarstė apie tokią galimybę.

Apklausa rodo, jog bendras gebėjimo bendrauti su vaikais ir paaugliais sekso tema vertinimas yra 5,77 dešimties balų skalėje.

Anot apklausos, prasčiau savo gebėjimą kalbėti su vaikais ir paaugliais sekso tema vertina moterys, taip pat žemesnio išsimokslinimo respondentai.

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ reprezentatyvų tyrimą atliko balandžio 18–27 dienomis, internetu apklausti 1008 žmonės nuo 18 iki 65 metų.

Įmonės „Budinti komunikacija“ užsakyto tyrimo rezultatų paklaida sudaro 3,1 procento.