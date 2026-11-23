Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, šeštasis asmuo kaltinamas fizinio skausmo sukėlimu, o kalėjimo pareigūnei pareikšti kaltinimai dėl tarnybos pareigų neatlikimo.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų lapkričio pradžioje Pravieniškių 2-ajame kalėjime keli nuteistieji, įtarę kitą kalinį pasisavinus jų daiktus, galimai panaudojo prieš jį fizinį smurtą.
Turimais duomenimis, praėjus dviem dienoms smurtiniai veiksmai prieš tą patį asmenį galimai buvo pakartoti. Šio įvykio metu vyras patyrė sunkius kūno sužalojimus, dėl kurių buvo pristatytas į gydymo įstaigą, tačiau po kurio laiko mirė.
Anot teisėsaugos, pareigūnė apie pirmąjį smurto atvejį sužinojo dar tą pačią dieną, tačiau, kaip įtariama, nesiėmė veiksmų užkirsti kelią smurtui, nepranešė apie įvykį kompetentingiems pareigūnams bei nepasirūpino medicinos pagalbos suteikimu nukentėjusiajam. Prokuratūra nurodo, kad turimų duomenų visuma leidžia įtarti, kad ir po pakartotinio smurto atvejo kaltinamoji galimai laiku nesiėmė būtinų veiksmų, o medicinos darbuotojams, įtariama, pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją apie nukentėjusiojo sveikatos būklės pablogėjimo priežastis.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.