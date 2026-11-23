Taip pat iš jo priteista atlyginti 363 eurų turtinę žalą.
Baudžiamosios bylos duomenimis, šių metų gegužės 18 dieną, vykstant viešam teismo posėdžiui Kauno apygardos teisme, kaltinamasis, nesutikdamas su teisėjo priimtu sprendimu, viešai įžeidė teismo posėdžiui pirmininkavusį teisėją ir demonstravo nepagarbą teismui. Į perspėjimus laikytis teismo posėdžio tvarkos jis nereagavo – toliau vartojo necenzūrinius žodžius ir į teisėją sviedė dokumentų aplanką.
Tęsdamas savo veiksmus, R. M. du kartus ranka trenkė į stiklinę laikino sulaikymo patalpą. Nuo smūgių buvo sugadintas vienas patalpos stiklas su jį laikiusiu rėmu. Padaryta 363 eurų turtinė žala.
Kauno apylinkės teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui.
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