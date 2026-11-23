Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui išsiųstame skunde rašoma, kad prokuroro nutarime nepradėti tyrimo konstatuota, jog nėra objektyvių ir pakankamų duomenų apie 2022 m. vasario mėnesio pokalbio metu G. Ivanausko profesinės sąjungos pirmininkui Juliui Rėksniui išsakytus grasinimus.
„Kartu pažymėtina, kad G. Ivanauskas 2026 m. lapkričio 9 d. laiške prokuratūros prokurorams pats nurodė, kad, eidamas Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos pirmininko pareigas, siūlė pakeisti profesinių sąjungų deleguotą komisijos narį ir kad generalinė prokurorė 2022 m. vasario 11 d. raštu kreipėsi į profesinių sąjungų pirmininkus pakeisti šį narį kitu; prie laiško jis pridėjo šio rašto ir savo 2022 m. vasario 21 d. rašto profesinėms sąjungoms išrašus“, – rašoma skunde teismui, su kuriuo susipažino ELTA.
Profesinės sąjungos vadovo pasirašytame skunde teismui, sakoma, kad jau po kreipimosi į prokuratūrą šiemet lapkričio 12 d. siųstame laiške prokuratūros bendruomenei G. Ivanauskas patvirtino, kad 2022 m. vasario mėnesį jis buvo atėjęs į J. Rėksnio kabinetą aptarti šio komisijos nario ir, gavęs atsakymą, kad tokiam profesinių sąjungų sprendimui reikalingas oficialus pagrindas, surašė tarnybinį pranešimą, o generalinė prokurorė raštu kreipėsi į profesines sąjungas.
„Taigi, rašytiniais dokumentais patvirtinta, kad prokuratūros vadovybė, G. Ivanausko iniciatyva, kreipėsi į profesines sąjungas, prašydama pakeisti jų deleguotą atstovą. Sprendimas, kurį prokurorą siūlyti į komisiją, (…) priskirtas prokurorų profesinėms sąjungoms ir yra jų vidaus reikalas, į kurį valstybės institucijoms, įstaigoms ir pareigūnams draudžiama kištis (…).
Pareiškime nurodyti žodiniai grasinimai atitinka dokumentais patvirtintą įvykių seką ir negali būti laikomi akivaizdžiai neteisingais. Jie turi būti patikrinti ikiteisminio tyrimo metu, be kita ko, apklausiant pareiškėjo pirmininką ir G. Ivanauską bei išreikalaujant 2022 m. susirašinėjimą dėl galimo piktnaudžiavimo ir trukdymo profesinės sąjungos veiklai“, – rašoma kreipimesi teismui.
Skunde taip pat rašoma, kad G Ivanausko elgesys J. Rėksnio atžvilgiu nuo 2022 m. iki 2026 m. yra tęstinis, kryptingas ir nukreiptas į profesinės sąjungos narius bei teisėtą jo veiklą – kreipimąsi į kompetentingas institucijas, darbo sąlygų reikalavimų kėlimą ir narystę.
„Klausimo dėl narystės profesinėje sąjungoje suderinamumo su vadovaujamomis pareigomis kėlimas visos prokurorų bendruomenės akivaizdoje gali paskatinti vadovaujamas pareigas einančius ar jų siekiančius prokurorus atsisakyti narystės“, – rašoma pareiškime teismui.
Profesinė sąjunga taip pat skundžiasi, kad atskirai neįvertintas ir 2025 m. spalio 27 d. Generalinės prokuratūros vadovybės organizuotame susirinkime išsakytas raginimas profesinės sąjungos nariams tikrinti savo pirmininko veiklą.
Teismo prašoma prašoma panaikinti Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroro Sergejaus Stulginskio nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir įpareigoti prokurorą pradėti ikiteisminį tyrimą.
ELTA rašė, kad spalio pabaigoje Prokurorų profesinė sąjunga generalinei prokurorei Nidai Grunskienei buvo išsiuntusi pareiškimą dėl Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro, buvusio generalinės prokurorės pavaduotojo G. Ivanausko veiksmų, esą trukdančių prokurorų profesinės sąjungos veiklai.
Prokurorų profesinės sąjungos taryba pareiškime sako, kad, jos įsitikinimu, G. Ivanauskas trukdo teisėtai profsąjungos veiklai, siekiama ją diskredituoti, susilpninti ir pašalinti iš prokurorų kolektyvinio atstovavimo sistemos. Tuomet prašyta įvertinti, ar G. Ivanausko veiksmuose yra trukdymo profesinių sąjungų veiklai ir piktnaudžiavimo požymių.
Jame taip pat rašoma, kad 2022 m. vasarį G. Ivanauskas, būdamas generalinės prokurorės pavaduotoju ir Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos pirmininku, atvyko į Prokurorų profesinės sąjungos pirmininko J. Rėksnio kabinetą ir pareikalavo, kad profesinės sąjungos iniciatyva būtų pakeistas komisijos narys Gintaras Jasaitis. Rašte sakoma, kad jis prokurorų atrankų metu laikėsi principingos pozicijos – atsisakydavo pildyti pretendentų vertinimo lenteles, kai atranka vykdavo iš vieno kandidato.
Atėjusiam G. Ivanauskui J. Rėksnys atsakė, kad tokį klausimą balsavimu gali spręsti tik profesinės sąjungos taryba. Tada G. Ivanauskas pareiškė, jog jeigu profesinės sąjungos priešinsis prokuratūros vadovybės reikalavimams ar viešai kritikuos jos veiksmus, jos bus pašalintos iš Prokuratūros įstatymo nuostatų ir pakeistos Darbo taryba. Anot J. Rėksnio, šis grasinimas realiai pradėtas įgyvendinti 2025 m. gruodžio 5 d., kai Seime buvo registruotas Prokuratūros įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo sąvoka „prokurorų profesinių sąjungų“ buvo siūloma pakeisti sąvoka „darbuotojų atstovų.
G. Ivanauskas pateikė savo įvykių versiją. Jis sako, kad ginčą dėl profesinės sąjungos ir darbo tarybos prokuratūroje sąlygojo įstatymų nuostatos. Prokuroras pažymėjo negąsdinęs profsąjungos, o tik atkreipęs dėmesį, kad po 2024 m. Darbo kodekso pakeitimų įstaigoms, kuriose profesinės sąjungos narių yra mažiau kaip 1/3 visų darbuotojų, privaloma organizuoti darbo tarybas.
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