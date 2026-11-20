D. Mikutienė kaltinama, kad eidama Trakų ligoninės direktoriaus pareigas galimai neteisėtai pasisavino jai patikėtą ligoninės turtą bendrai 250 eurų sumai.
Sako, kad pinigus panaudojo ne savo labui
Kaltinamoji teigia, kad pinigus panaudojo ne savo, o ligoninės darbuotojų labui.
Perduodamas bylą prokurorui teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu ne visos bylai teisingai išspręsti reikšmingos aplinkybės buvo pakankamai ištirtos.
Teismas, vertindamas įrodymus, padarė išvadą, kad pagal pateiktus duomenis nėra galimybės nuspręsti dėl kaltinamosios D. Mikutienės kaltės, kadangi tyrimo metu nebuvo įvertintas kitų galimai bendrininkavusių asmenų vaidmuo.
Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui.
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