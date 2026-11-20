Teismas vyrą pripažino kaltu dėl turto pasisavinimo, iššvaistymo, dokumentų klastojimo ir piktnaudžiavimo. Minėtą baudą jis įpareigotas sumokėti per dvejus metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.
Skirta baudžiamojo poveikio priemonė
S. Strelcovui taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė – atimta teisė ketverius metus būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių bei nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Šiaulių rajono savivaldybei iš S. Strelcovo priteista 18,2 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti. BNS rašė, kad savivaldybė ikiteisminio tyrimo metu pateikė 19,4 tūkst. eurų dydžio civilinį ieškinį.
Bylos duomenimis, būdamas viešosios įstaigos „Tekančios saulės tiltai“ direktoriumi 2022 metų birželį su Šiaulių rajono savivaldybe S. Strelcovas sudarė sutartį, pagal kurią įsipareigojo suteikti karo pabėgėliams iš Ukrainos integracijos mokymų paslaugų paketą.
Tam pinigų skyrė Japonijoje įkurtas Čijunės Sugiharos fondas. Ši organizacija įpareigojo S. Strelcovo vadovaujamą įstaigą pasirūpinti paramos suteikimo ukrainiečiams organizavimu.
Tačiau, pasak teismo, pabėgėliams buvo pravesta tik nedidelė dalis mokymų, jų turinys neatitiko mokymams keliamų tikslų, nesudomino dalyvavusių karo pabėgėlių iš Ukrainos ir jie šių paskaitų toliau nebelankė.
Teismas konstatavo, kad savivaldybės pervestos lėšos už sutartyse numatytas paslaugas, kurios taip ir nesuteiktos, buvo pasisavintos ir iššvaistytos klastojant dokumentus.
„Teismas pabrėžė, kad S. Strelcovui inkriminuotos nusikalstamos veikos yra įrodytos liudytojų parodymais, specialistų pateiktomis išvadomis, kita įrodymų visuma“, – teigiama teismo pranešime.
Bylos duomenimis, įgyvendinant projektą, S. Strelcovas pasisavino 13 tūkst. ir iššvaistė beveik 4 tūkst. eurų jam patikėto svetimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos turto.
Pernai liepą perdavus teismui, jis teigė kaltinimų nepripažįstantis, kaltę neigė ir teisme. Vėliau S. Strelcovas pasitraukė iš Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktoriaus pareigų.
Nuosprendis dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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