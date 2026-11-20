Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) lapkričio 18 dieną atmetė „Baltic Foods“ skundą ir paliko nepakeistą pirmos instancijos teismo praėjusių metų kovo sprendimą, kuriuo buvo panaikintas tarnybos įspėjimas dėl praleisto termino. Nepaisant to, teismas vis tiek paskelbė, kad bendrovė, pateikusi į rinką nesaugų produktą, padarė pažeidimą, todėl įspėjimas buvo pagrįstas. Šią išvadą patvirtino ir LVAT.
Prašė pašalinti teismo išvadą
„Baltic Foods“ skunde LVAT prašė pašalinti teismo sprendimo išvadą, kad bendrovei įspėjimas skirtas pagrįstai, ir pripažinti ją nepažeidus Maisto įstatymo.
„Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog bendrovė savo veiksmais pateikusi į rinką nesaugų produktą pažeidė Maisto įstatymo (...) dalį, šią išvadą išsamiai motyvavo, todėl nėra pagrindo pripažinti ją nepagrįsta“, – rašoma neskundžiamoje LVAT nutartyje.
Regionų administracinis teismas pernai kovą tenkino „Baltic Foods“ skundą ir panaikino, anot jo, pagrįstą, tarnybos nutarimą paskelbęs, kad tarnyba praleido nuobaudų skyrimo terminą.
Teismas nutarė, kad bendrovė pateikusi į rinką nesaugią šaldytą viščiukų broilerių filė padarė pažeidimą.
„Baltic Foods“ teisme aiškino, kad ne ji pagamino filė ir pateikė ją į parduotuves – ji juos pirko iš Vengrijos gamintojos. Be to, ji teigė nepažeidusi jokių produkto transportavimo ir sandėliavimo sąlygų, įvykdė ir tarnybos nurodymą sunaikinti visus produktus.
Įmonė įrodinėjo, kad ji objektyviai negalėjo užkirsti kelio nesaugaus produkto pateikimui į rinką.
Tuo metu VMVT teigė, kad „Baltic Foods“ rinkai privalo tiekti tik saugų maistą ir įvertinti tiekėjus. Be to, pasak tarnybos, tai, kad įmonė visą nesaugios produkcijos kiekį (8 tūkst. kilogramų paukštienos) sunaikino, savaime nepaneigia jos atsakomybės.
Tarnyba taip pat pažymėjo, kad įmonė laiku jai nepranešė apie nesaugius produktus ir nepateikė trūkumų šalinimo plano. Be to, pažeidimai padaryti pakartotinai.
Kaip rašė BNS, už salmonelėmis užterštus gaminius „Baltic Foods“ yra ne kartą bausta – 2021 metais jai skirta 700 eurų bauda už iš Lenkijos įvežtą 3,68 tonos užterštą vištieną.
Be to, 3,9 tonos užterštos filė iš Vengrijos ir 2,4 tonos užterštos vištienos šlaunelių iš Rumunijos bendrovė į Lietuvą įvežė 2020 metų sausį. Tarnyba tų pačių metų birželį „Baltic Foods“ surašė pažeidimo protokolus, tačiau 700 eurų baudą už tai skyrė tik 2022 metų gruodį.
Dėl to kilo ginčas teisme, 2023-ųjų birželį konstatuota, kad „Baltic Foods“ teisingai, bet pavėluotai nubausta už salmonelėmis užterštos paukštienos įvežimą, todėl 700 eurų baudos mokėti neprivalo.
Be to, 2019 metų gruodį tarnyba nustatė, kad bendrovė į Lietuvą iš Lenkijos įvežė 60 kilogramų užterštos paukštienos – tuomet įmonei skirta 300 eurų bauda.
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