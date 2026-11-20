Pora teisme siekė apginti savo teises dėl partnerystės registravimo, o dabar, pasak R. Zabarausko, teismas išaiškino, kad valstybė turi atlyginti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Apie tai vyras pranešė socialiniuose tinkluose, įrašu neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
Dalijasi žinia iš teismo
„ISTORINĖ PERGALĖ!
Šiandien Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, jog valstybė turi atlyginti mano ir Kornelijaus išlaidas, patirtas bylinėjantis dėl mūsų partnerystės registravimo.
Ačiū teisėjams, ir dėkojame advokatui Aivarui Žilvinskui. Lietuvos teismai jau pripažino ne vieną dešimtį partnerysčių, tačiau iki šiol poros gailėjo baimintis – kas, jei nepriteis bylinėjimosi išlaidų?
Šiandien šis klausimas uždarytas. Partnerystės sudarymas teisme prieinamas visiems, nepaisant poros finansinės padėties.
Dar kartą ačiū mūsų advokatui, kuris būtų padėjęs ir neatlygintinai, tačiau nuėję šį ilgą teisinį kelią, pasiekėme pergalę, svarbią visai visuomenei.
Tuo tarpu dėl partnerystės registravimo mūsų kova dar tęsiasi – apie tai laukiame kito teismo sprendimo“, – rašė R. Zabarauskas.