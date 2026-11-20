Prokuratūrai vadovavus, o Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) atlikus ikiteisminius tyrimus dėl savivaldybių tarybų narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti, priimti sprendimai dėl Birštono savivaldybės tarybos narių Valės Petkevičienės, Kristinos Justinavičienės, Vytauto Jokimo, Dariaus Šeškevičiaus, Prienų rajono savivaldybės tarybos narių Gintauto Bartulio, Alekso Banišausko, Marijampolės savivaldybės tarybos narių Ramūno Buroko, Karolio Dvylio, Kalvarijos savivaldybės tarybos narių Zigmo Grabausko, Rimo Sujetos, Vilijos Babeckienės, Algio Kaleininko.
Ikiteisminiams tyrimams vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai, o tyrimus atliko STT pareigūnai.
Kaip penktadienį pranešė prokuratūra, prokurorai ir teismai įvertino, jog politikai visiškai pripažino savo kaltę, nuoširdžiai gailėjosi ir atlygino padarytą žalą. Jiems nustatytas laidavimo terminas bei skirtos baudžiamojo poveikio priemonės.
Ikiteisminiame tyrime, kuriame buvo tiriamos V. Petkevičienės, 2019–2021 m. ėjusios Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, pateiktos jos, kaip tarybos narės, išmokų avanso apyskaitos, jose įtvirtinti tikrovės neatitinkantys duomenys apie išlaidas kurui ir televizijos paslaugoms buvo priimtas sprendimas tyrimą nutraukti pagal laidavimą. V. Petkevičienė Birštono rajono savivaldybės administracijai padarė 1 tūkst. 819 eurų žalą. Ją politikė jau atlygino.
Alytaus apylinkės teismas politikę atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, taikant 2 tūkst. eurų užstatą, nustatant trejų metų laidavimo terminą bei skiriant baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą trejiems metams.
K. Justinavičienė, 2019–2021 m. eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui.
Tokiu būdu, pasinaudodama savo įgaliojimais, K. Justinavičienė Birštono rajono savivaldybės administracijai padarė 2 tūkst. 463 eurų žalą. Pasisavintas lėšas ji jau grąžino. Alytaus apylinkės teismas politikę atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, taikant 1 tūkst. eurų užstatą, nustatant trejų metų laidavimo terminą bei skiriant baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą trims metams.
V. Jokimas, 2019–2021 m. eidamas Birštono savivaldybės tarybos nario pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas degalų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Tokiu būdu, pasinaudodamas savo, kaip tarybos nario, įgaliojimais, V. Jokimas Birštono savivaldybės administracijai padarė 1 tūkst. 396 eurų turtinę žalą, kurią tyrimo metu atlygino. Alytaus apylinkės teismas politiką atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, taikant 1 tūkst. eurų užstatą, nustatant trejų metų laidavimo terminą bei skiriant baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą ketveriems metams.
G. Bartulis, 2020–2023 m. eidamas Prienų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui.
Tokiu būdu, pasinaudodamas tarnybine padėtimi, G. Bartulis Prienų rajono savivaldybės administracijai padarė 5 tūkst. 23 eurų turtinę žalą, kurią vėliau visiškai atlygino. Alytaus apylinkės teismas politiką atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nustatant trejų metų laidavimo terminą bei skiriant baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą ketveriems metams.
R. Burokas, 2019–2023 m. eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, klastojo dokumentus ir pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų suvestines, jose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie kuro išlaidas.
Tokiu būdu R. Burokas Marijampolės savivaldybės administracijai padarė 5 tūkst. 575 eurų turtinę žalą, kurią jau yra atlyginęs. Marijampolės apylinkės teismas politiką atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, taikant 1 tūkst. eurų užstatą, nustatant trejų metų laidavimo terminą bei skiriant baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą ketveriems metams.
Z. Grabauskas, 2019–2023 m. eidamas Kalvarijos savivaldybės tarybos nario pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų apyskaitas, jose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie kuro išlaidas.
Tokiu būdu R. Grabauskas Kalvarijos savivaldybės administracijai padarė 2 tūkst. 287 eurų turtinę žalą. Neteisėtai įgytus pinigus jis jau grąžino. Marijampolės apylinkės teismas politiką atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nustatant trejų metų laidavimo terminą bei skiriant baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą ketveriems metams.
K. Dvylys, 2020–2021 m. eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų suvestines, jose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui.
Tokiu būdu, pasinaudodamas įgaliojimais, K. Dvylys Marijampolės savivaldybės administracijai padarė 940 eurų žalą, kurią jau atlygino. Marijampolės apylinkės teismas politiką atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nustatant trejų metų laidavimo terminą bei skiriant baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą ketveriems metams.
R. Sujeta, 2019–2023 m. eidamas Kalvarijos savivaldybės tarybos nario pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų apyskaitas, jose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui.
Tokiu būdu, pasinaudodamas tarybos nario įgaliojimais, R. Sujeta Kalvarijos savivaldybės administracijai galimai padarė 5 tūkst. 288 eurų turtinę žalą. Įgytus pinigus jis jau grąžino. Marijampolės apylinkės teismas politiką atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nustatant trejų metų laidavimo terminą bei skiriant baudžiamojo poveikio priemonę – viešųjų teisių atėmimą ketveriems metams.
A. Banišauskas, 2019–2023 m. eidamas Prienų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, klastojo dokumentus ir pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų suvestines, jose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie kuro išlaidas.
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