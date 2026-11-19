Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, vyrui paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė.
Bylos duomenimis, fizine prievarta ir neteisėtu laisvės atėmimu pasibaigęs asmenų susitikimas įvyko 2025 m. vasarį. Anot teisėsaugos, A. P., veikdamas bendrininkų grupėje su kitais asmenimis ir siekdamas savanaudiškų tikslų, panaudodamas fizinį smurtą, neteisėtai atėmė nukentėjusiajam laisvę.
Kaltinamasis, imituodamas eismo įvykį prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje, apgaule prisiviliojo vyrą į kitą stovėjimo aikštelę. Ten panaudodamas fizinį smurtą įsodino jį į išsinuomotą automobilį, lipnia juosta surišo rankas ir kojas, o rankas surakino antrankiais. Anot teisėsaugos, suvaržius nukentėjusiojo laisvę, jam buvo suduoti ne mažiau kaip du smūgiai peiliu į kaklo sritį. Vėliau vyras automobiliu buvo gabenamas Vilniaus kryptimi, tačiau iš važiuojančio automobilio jam pavyko iššokti.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, A. P. taip pat suklastojo du eismo įvykio deklaracijų dokumentus ir jais disponavo. Siekdamas įtikinti nukentėjusįjį, kad neva buvo įvykęs eismo įvykis, ir palengvinti jo pagrobimą, vyras deklaracijose įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie eismo įvykio datą, laiką, kaltininko duomenis, vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiką ir kitas aplinkybes. Vėliau šias deklaracijas jis parodė nukentėjusiajam.
Teismas A. P. pripažino kaltu dėl visų jam inkriminuotų nusikalstamų veikų ir skyrė subendrintą 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Šią bausmę subendrinus su anksčiau paskirta bausme, jam skirta galutinė 11 metų laisvės atėmimo bausmė.
Kauno apylinkės teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui.
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