Kaip teigiama Klaipėdos apygardos teismo pranešime spaudai, ši civilinė byla buvo išnagrinėta apeliacine tvarka.
Apeliacinės instancijos teismas pakeitė pirmos instancijos Klaipėdos apylinkės teismo sprendimą ir visiškai patenkino Palangos miesto savivaldybės ieškinį dėl dalykinės reputacijos gynimo.
Teismas pripažino, kad M. Gailevičiaus socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše apie Palangos viešojo tualeto remonto darbus paskleisti teiginiai dėl beveik 200 tūkst. eurų kainuosiančių projektavimo ir inžinerinių darbų neatitinka tikrovės ir pažeidžia Palangos miesto savivaldybės dalykinę reputaciją. Vyras įpareigotas šią informaciją paneigti.
Ginčas kilo, kai M. Gailevičius „Facebook“ paskyroje paskelbė vaizdo įrašą apie Palangoje, Meilės alėjoje, esančio viešojo tualeto remonto darbus. Vaizdo įraše, kuris buvo plačiai išplatintas įvairiose su Palangos miestu susijusiose socialinio tinklo grupėse, teigta, kad apie 150 tūkst. eurų numatyta telekomunikacijų sprendimams, o beveik 200 tūkst. eurų – projektavimo ir inžineriniams darbams.
Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad buvęs Seimo nario patarėjas paskleidė tikrovės neatitinkančią žinią apie savivaldybės neva planuojamą išleisti 150 tūkst. eurų sumą telekomunikacijų darbams, tačiau teiginius dėl beveik 200 tūkst. eurų, skirtų projektavimo, architektūriniams ir inžineriniams darbams, įvertino kaip nuomonę, turėjusią faktinį pagrindą. Be to, teismas nusprendė, kad pakanka pripažinti dalykinės reputacijos pažeidimą, todėl M. Gailevičiaus neįpareigojo paskelbtos informacijos paneigti.
Apeliacinės instancijos teismas su tokiu vertinimu nesutiko. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad vien tai, jog dalis teiginių išsakyti klausimų forma, savaime nereiškia, kad išreikšta tik subjektyvi nuomonė. Anot teismo, vyro pasisakymų turinys ir kontekstas sudarė įspūdį, kad nurodomi konkretūs faktai apie darbų pobūdį ir jų kainą.
Teismas nustatė, kad viešojo tualeto remonto darbų pasiūlyme 195 tūkst. eurų suma buvo nurodyta prie statinio architektūros ir konstrukcijų darbų, įtrauktų į statybos darbų dalį. Projektavimo ir inžineriniai darbai, kaip juos įvardijo M. Gailevičius, pasiūlyme nebuvo numatyti, jų kainos taip pat nebuvo nurodytos, taigi vyras, teismo vertinimu, paskelbė konkrečius, patikrinamus, tačiau tikrovės neatitinkančius duomenis. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad vyro pasisakymas galėjo sudaryti įspūdį, jog beveik 200 tūkst. eurų suma numatyta būtent projektavimo ir inžineriniams darbams.
Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad M. Gailevičiaus paskleistais teiginiais nepagrįstai formuojama nuomonė, jog savivaldybė neefektyviai naudoja miesto biudžeto lėšas. Teismas pabrėžė, kad savivaldybės veikla ir viešųjų lėšų naudojimas gali būti kritikuojami, tačiau informaciją skleidžiantis asmuo privalo elgtis rūpestingai, kad būtų išlaikyta teisinga pusiausvyra tarp saviraiškos laisvės ir dalykinės reputacijos apsaugos.
Teismas M. Gailevičių įpareigojo savo asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbti vaizdo įrašą su paneigimu be papildomų komentarų ir išplatinti jo nuorodą tose pačiose viešose socialinio tinklo grupėse, kuriose buvo paskelbtas pirminis vaizdo įrašas.
Teismas taip pat pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priteisė Palangos miesto savivaldybei iš M. Gailevičiaus visų jos patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
Šis Klaipėdos apygardos teismo sprendimas įsiteisėja iš karto, tačiau gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
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