Šis aukščiausios instancijos Jungtinių Tautų (JT) teismo sprendimas yra pirmas kartas per 80 jo gyvavimo metų, kai TTT teisėjai nustatė, jog valstybė vykdė genocidą.
Tikėtina, kad jis bus vertinamas kaip teisingumo triumfas rohinjams, nukentėjusiems per žiaurų 2017 metų Mianmaro susidorojimą.
„Mianmaro Sąjungos Respublika vykdė genocidą prieš rohinjų grupę šiaurinėje Rachinų valstijoje, pažeisdama savo įsipareigojimus pagal Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį“, – sakė TTT pirmininkas Yuji Iwasawa.
Beveik tris valandas Y. Iwasawa dėstė sukrečiančius įrodymus apie Mianmaro žiaurumus prieš daugiausia musulmonišką rohinjų mažumą per kampaniją, privertusią šimtus tūkstančių žmonių bėgti į kaimyninį Bangladešą.
Mianmaro saugumo pajėgos nužudė tūkstančius civilių rohinjų, vykdė „plačiai paplitusį seksualinį smurtą“ prieš moteris ir naudojo „kraštutinį smurtą“ prieš vaikus, sakė Y. Iwasawa.
Rohinjų kaimai buvo „sistemiškai naikinami“ ir apgyvendinami ne rohinjų tautybės gyventojais, nurodė TTT, nusprendęs, kad „vienintelė pagrįsta išvada“ yra ta, jog Mianmaras ketino sunaikinti šią populiaciją – o tai yra pagrindinis genocido įrodymo kriterijus.
Tyrimas ir saugus grįžimas
TTT taip pat ketvirtadienį nurodė Mianmarui pradėti tyrimą dėl visų asmenų, įtariamų vykdžius genocidą per 2017 metų susidorojimą su rohinjais.
Mianmaras „privalo imtis skubių ir veiksmingų veiksmų, kad ištirtų visus asmenis, pagrįstai įtariamus vykdžius (genocido) veiksmus (...) ir, jei yra pagrindo, patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn bei nubausti“, sakė TTT pirmininkas Y. Iwasawa.
Teismas įpareigojo Mianmarą atlyginti žalą rohinjų mažumai po žiauraus susidorojimo.
„Mianmaras privalo atlyginti žalą rohinjų grupei ir jos nariams už žalą, padarytą pažeidus savo įsipareigojimus (...) tiek, kiek ši žala nėra atlyginama restitucija“, – sakė Y. Iwasawa.
Nors TTT sprendimai yra privalomi ir negali būti skundžiami, teismas neturi galimybių užtikrinti savo nuosprendžių vykdymo, todėl lieka neaišku, ar Mianmaro valdantieji laikysis nurodymų.
Tačiau šis sprendimas tikriausiai dar labiau padidins tarptautinį spaudimą šalies lyderiui Min Aung Hlaingui.
Jis vadovavo kariuomenei per susidorojimą su rohinjais, o 2021-aisiais per perversmą nuvertė išrinktąją Aung San Suu Kyi vyriausybę.
Šiais metais po griežtai suvaržytų rinkimų jis tapo civiliniu prezidentu ir vykdo diplomatinę kampaniją, siekdamas pripažinimo, bet šis nuosprendis gali apsunkinti šias jo pastangas.
Teisės ekspertai taip pat atidžiai stebi šį istorinį TTT sprendimą, ieškodami užuominų, kaip teismas spręs kitoje jam pateiktoje garsioje byloje – ar Izraelis vykdė genocidą Gazos Ruože.
„Noriu teisingumo“
Daugiau nei milijonui rohinjų, šiuo metu gyvenančių didžiausioje pasaulyje pabėgėlių stovykloje kitoje sienos pusėje Bangladeše, šis nuosprendis suteikė vilties spindulį, kad kaltieji bus patraukti atsakomybėn.
„Noriu teisingumo“, – prieš paskelbiant nuosprendį ankštoje pašiūrėje, kurioje gyvena su šeima, sakė išprievartavimą išgyvenusi 23 metų rohinjų moteris.
„Išprievartavusieji moteris turi būti griežtai nubausti. TTT turėtų apie tai pareikšti atskirai“, – sakė ji, kalbėjusi su anonimiškumo sąlyga.
Smurtą išgyvenę žmonės papasakojo šiurpių istorijų apie grupinius prievartavimus, masines egzekucijas ir žiaurumą šeimų bei vaikų atžvilgiu.
Toli nuo pabėgėlių stovyklų skurdo 15 teisėjų kolegija septynerius metus svarstė, ar Mianmaro veiksmai prilygsta genocidui.
Bylą iškėlė Gambija pagal 1948 metų JT Genocido konvenciją, leidžiančią bet kuriai valstybei iškelti bylą kitai šaliai, jei įtaria ją pažeidus po Antrojo pasaulinio karo sudarytą tarptautinį susitarimą.
Mianmaras visada neigė vykdęs genocidą ir teigė, kad jo veiksmai buvo nukreipti prieš sukilėlių karinį maištą po išpuolių serijos, per kurią žuvo keliolika saugumo darbuotojų.
„Mianmaras neprivalėjo sėdėti sudėjęs rankas ir leisti teroristams veikti nebaudžiamai“, – per bylos posėdžius sausį teisėjams sakė šalies atstovas Ko Ko Hlaingas.
Gambijos teisingumo ministras teigė, kad šalis pateikė ieškinį „susipažinusi su patikimomis ataskaitomis apie žiauriausią ir negailestingiausią smurtą, nukreiptą prieš pažeidžiamą grupę, kuri ilgus metus buvo nužmoginama ir persekiojama“.
Ministras Dawda Jallow (Dauda Džalo) nurodė, kad Gambijos pastangoms TTT „visapusiškai pritaria ir remia“ 57 nares vienijanti Islamo bendradarbiavimo organizacija.
„Tai nėra ezoteriniai tarptautinės teisės klausimai, tai – tikri žmonės, tikros istorijos ir tikra žmonių grupė“, – pridūrė D. Jallow.
Prieš nuosprendžio paskelbimą kalbėjęs išgyvenęs Mohammedas Osmanas tikėjosi, kad sprendimas leis jam grįžti namo ir atlikti paskutines apeigas už tėvus ir jaunesnįjį brolį, kuriuos nužudė Mianmaro kariuomenė.
„Jie nušovė mano tėvą, suvarė motiną į namą su keliomis kitomis moterimis, jas išprievartavo ir sudegino mūsų sodybą“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo 20-metis M. Osmanas.
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