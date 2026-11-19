„Bus sprendžiama, ar šiuo atveju yra pagrindas paduoti apeliacinį skundą, ar ne“, – ketvirtadienį žurnalistams teisme sakė D. Šneideris.
Jis atkreipė dėmesį, kad apkaltinamąjį nuosprendį K. Ilgevičiui paskelbęs teismas konstatavo, jog mirtinai šūviu sužalotas vyras nesiekė sužeisti nuteisto pareigūno. Be to, pasak prokuroro, teismas sutiko ir su teisėsaugos pozicija, kad nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta būtinybė pareigūnui panaudoti tarnybinį ginklą.
„Pagal bylos aplinkybes, ką ir nustatė teismas, žuvusysis nesiekė automobiliu pervažiuoti ar kitaip sužeisti Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūną. Taip pat teismas savo sprendimu sutiko, kad šioje situacijoje nebuvo įstatyminio pagrindo panaudoti šaunamąją ginklą prieš asmenį, tai yra teismas nenustatė, kad šiuo atveju buvo neišvengiamas pavojus paties pareigūno ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei“, – atkreipė dėmesį D. Šneideris.
Pasieniečiui skirtas laisvės apribojimas
Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį per tarnybą kontrabandininką nušovusį pasienietį K. Ilgevičių pripažino kaltu ir skyrė jam laisvės apribojimo bausmę vieneriems metams. Per šį laiką dėvėti apykojės jam nereikės.
Jis įpareigotas dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, taip pat turės sumokėti 1 tūkst. eurų dydžio įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą.
K. Ilgevičių teismas pripažino kaltu dėl neatsargaus gyvybės atėmimo, pažeidžiant teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles. Tuo metu Generalinė prokuratūra jį kaltino nužudymu.
Pasienietis taip pat pripažintas kaltu dėl tarnybos pareigų neatlikimo. Prokuratūra pareigūną kaltino piktnaudžiavimu.
Teisėja Eglė Venckienė paskelbė, kad pasienietis ginklą panaudojo nesant įstatyme nustatytoms sąlygoms.
Iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) žuvusiojo našlei Veslavai Aleksiukienei priteista 9,4 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti, sūnui Robertui Aleksiukui priteista 1,5 tūkst. eur turtinės žalos.
Priteistas ir neturtinės žalos atlyginimas: našlei – 10 tūkst. eurų, žuvusiojo sūnui Robertui – 15 tūkst. eurų neturtinei žalos atlyginimo.
Dviem nepilnamečiams žuvusiojo vaikams priteista po 20 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo.
Teismo nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais. VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Anot teisėsaugos, automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį.
Po šūvio minėto automobilio vairuotojui, anksčiau už cigarečių kontrabandą ne kartą baustam Andžejui Aleksiukui buvo padarytas mirtinas sužalojimas ir jis mirė vietoje.
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