Tai numatančias Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas įregistravo Seimo narys Ignas Vėgėlė kartu su kitais įvairioms frakcijoms priklausančiais parlamentarais.
Jei Seimas pritartų, įstatyme atsirastų nauja transporto lengvata – teisė nemokamai vykti viešuoju keleiviniu transportu.
Projekto autorių teigimu, jį priėmus, būtų sumažintos senatvės pensijos amžių sukakusių gyventojų kelionių išlaidos, užtikrintas didesnis jų mobilumas, jie galėtų aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
„Viešasis transportas vyresnio amžiaus žmonėms neretai yra pagrindinė susisiekimo priemonė, leidžianti pasiekti gydymo įstaigas, valstybės ir savivaldybių institucijas, prekybos bei kitas būtinas paslaugas. Todėl nemokamas naudojimasis viešuoju keleiviniu transportu prisidėtų prie jų finansinės padėties gerinimo ir socialinės atskirties mažinimo“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
Jame pažymima, kad vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančios organizacijos šių metų spalio mėnesį Seime surengtoje konferencijoje priėmė rezoliuciją, kuria, be kitų aktualių klausimų, kreipėsi į valdžios institucijas dėl nemokamo viešojo transporto senjorams.
Šiuo metu galiojančiame įstatyme nustatytos trys viešojo keleivinio transporto lengvatų rūšys: teisė į važiavimo išlaidų kompensaciją, teisė įsigyti važiavimo bilietą su 80 procentų ir su 50 procentų nuolaida.
Pagal galiojantį reguliavimą socialinio draudimo senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims numatytos bilietų kainų nuolaidos, tačiau nesuteikiama teisė nemokamai naudotis viešuoju keleiviniu transportu.
Seimo teisininkai: savivaldybės ir šiuo metu gali nustatyti tokią lengvatą senjorams
Projektą įvertinęs Seimo kanceliarijos Teisės departamentas abejoja dėl pasiūlyto reguliavimo, nes ir šiuo metu įstatymas suteikia teisę savivaldybėms nustatyti tokią transporto lengvatą senjorams.
„Pagal galiojantį reguliavimą savivaldybės jau šiuo metu gali nustatyti teisę senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims nemokamai vykti viešuoju keleiviniu transportu. Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar siūlomas reguliavimas atitinka (...) teisėkūros tikslingumo principą, pagal kurį teisės akto projektas turi būti rengiamas ir priimamas tik tuo atveju, kai siekiamų tikslų negalima pasiekti kitomis priemonėmis“,– sakoma Seimo teisininkų išvadoje.
Pasiūlytas reguliavimas pareikalautų papildomų valstybės biudžeto lėšų, todėl, teisininkų teigimu, turėtų būti gauta Vyriausybės kaip biudžeto planuotojos išvada.
Projektu visos savivaldybės būtų įpareigotos taikyti siūlomas lengvatas, kurias pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą jos gali taikyti atsižvelgdamos į savo situaciją ir biudžeto galimybes. Kadangi atsirastų pareiga iš savivaldybių biudžetų kompensuoti vežėjų išlaidas, Seimo teisininkai pataria dėl siūlomo reguliavimo gauti ir Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) nuomonę.