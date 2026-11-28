VMI e. konkursuose siūlomas 2018 m. sunkvežimis „Volvo FH“ ir keli brangesni lengvieji automobiliai.
Pradinės kainos siekia nuo 8 iki beveik 28 tūkst. eurų, tačiau skelbimuose nurodyta ir įvairių trūkumų – dalis transporto priemonių neužsiveda, vienai negalioja techninė apžiūra, o „Tesla“ neatsidaro durelės.
Brangiausias – beveik 28 tūkst. eurų kainuojantis sunkvežimis
Didžiausia pradinė kaina nurodyta 2018 m. sunkvežimiui „Volvo FH“ – 27 987,30 euro. Vilniuje apžiūrėti siūlomas dyzelinis automobilis su automatine pavarų dėže. Jo techninė apžiūra negalioja, skelbime nurodyta, kad kėbulas vietomis subraižytas ir nubrozdintas, įlenktos kairės pusės durelės.
Iš lengvųjų automobilių brangiausiai įvertinta 2014 m. „Tesla Model S“ – jos pradinė kaina siekia 12 349 eurus. Kaune esančio elektromobilio techninė apžiūra galioja iki 2027 m. spalio, tačiau skelbime nurodoma, kad išsikrovusi elektros sistema, neatsidaro durelės, o kėbulo detalės apibraižytos. Automobilio rida nenurodyta.
2016 m. dyzelinio „Jaguar F-PACE“ pradinė kaina – 10 644,80 euro. Šiaulių rajone apžiūrimo automobilio rida siekia 144 832 kilometrus, techninė apžiūra galioja iki 2027 m. vasario. Kaip trūkumas nurodyta pažeista bamperių dažų danga.
Už 8 381 eurą siūlomas 2013 m. benzininis „Volvo XC60“. Jo techninė apžiūra galioja iki 2028 m. balandžio, tačiau apžiūros metu automobilis neužsivedė. Priekinis bamperis turi įbrėžimų, o rida skelbime nenurodyta.
2015 m. dyzelinio „Mercedes-Benz B 200 4MATIC“ pradinė kaina – 8 030 eurų. Alytaus rajone apžiūrimo automobilio techninė apžiūra negalioja, jis apžiūros metu neužsivedė. Skelbime taip pat nurodyta pažeista priekinio bamperio dažų danga ir korozijos židinys ant galinio sparno.
VMI aukcione automobiliai – nuo 1 tūkst. eurų
VMI e. konkursuose siūlomų automobilių pradinės kainos prasideda nuo 1 008 eurų. Vis dėlto mažesnė kaina ne visada reiškia, kad automobilį bus galima iškart vairuoti: keli apžiūros metu neužsivedė, vieno rida nenustatyta, o kitas turi sulūžusį bamperį ir nuleistą padangą.
Mažiausia pradinė kaina nurodyta 2009 m. benzininiam „Volkswagen Fox“ – 1 008 eurai. Nors jo techninė apžiūra galioja iki 2027 m. rugpjūčio, automobilis apžiūros metu neužsivedė, o rida nenustatyta. Skelbime taip pat nurodyta korozija, įlenkimai, pažeista dažų danga ir suplyšusi vairuotojo sėdynė.
Už 1 560 eurų siūloma 2007 m. „Opel Astra“. Jos techninė apžiūra galioja iki 2028 m. spalio, tačiau automobilis taip pat neužsivedė, o priekinio sparno apačioje pastebėta korozijos židinių. Rida skelbime nenurodyta.
Tarp automobilių, kurių pradinė kaina nesiekia 3 tūkst. eurų, yra 2007 m. BMW 320D. Jis siūlomas už 2 707,20 euro. Techninė apžiūra galioja iki 2027 m. spalio, tačiau automobilis apžiūros metu neužsivedė, kairės pusės priekinės durys neatsidaro, o dažų danga pažeista keliose vietose.
Už 2 740 eurų parduodamas 2007 m. „Audi A6“, kurio rida – 232 927 kilometrai. Šis automobilis apžiūros metu užsivedė, techninė apžiūra galioja iki 2028 m. vasario. Skelbime nurodyti kiti trūkumai: sulūžęs priekinis bamperis, nuleista galinė kairės pusės padanga, lipnia juosta suklijuotas šoninio vaizdo veidrodėlis.
Panaši pradinė kaina – 2 840,43 euro – nurodyta 2010 m. „Audi Q7“. Jo rida siekia 307 935 kilometrus, techninė apžiūra negalioja. Automobilio dešinė galinė dalis smarkiai apgadinta: sulankstyti sparnas ir galinės durelės, sulaužytas bamperis ir galinis žibintas, apgadintas bagažinės dangtis.
VMI nurodo, kad automobiliai apžiūrėti tik vizualiai, kitų duomenų apie jų būklę institucija neturi. Skelbimuose nurodytos kainos yra su PVM. VMI e. konkursų platformoje prekės parduodamos be garantijos ir jų grąžinti negalima.
Kaip konfiskuoti automobiliai patenka į VMI aukcionus
VMI transporto priemonių nekonfiskuoja – tai daroma teismo sprendimu.
VMI kancleris Dainius Jasiulis anksčiau tv3.lt aiškino, kad automobiliai konfiskuojami už įvairius pažeidimus, pavyzdžiui, vairavimą apsvaigus. Priėmus tokį sprendimą, transporto priemonė maždaug per 10 darbo dienų perduodama VMI. Ji turtą įtraukia į apskaitą ir rūpinasi jo pardavimu.
Į apskaitą patenka parduoti tinkamos transporto priemonės. Kiekviena jų apžiūrima individualiai: vertinama būklė, išvaizda, rinkos situacija ir kiti veiksniai. Prireikus VMI pasitelkia nepriklausomus turto vertintojus. Konfiskuoti automobiliai parduodami elektroniniuose aukcionuose, o už juos gautos lėšos pervedamos į valstybės biudžetą.
Jeigu transporto priemonės nepavyksta parduoti ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, jos vertė gali būti mažinama ne daugiau kaip 30 proc. D. Jasiulis yra aiškinęs, kad automobilio vertė gali būti mažinama kartą per mėnesį, kol jis parduodamas arba pripažįstamas netinkamu naudoti ir sunaikinamas.
„Tai reiškia, kad konfiskuotas transporto priemones VMI turi teisę vieną kartą per mėnesį nuvertinti tol, kol jos bus parduotos arba pripažintos netinkamomis naudoti ir sunaikintos“, – anksčiau tv3.lt sakė kancleris.
Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja, baudžiamųjų bylų teisėja Giedrė Norvilienė taip pat tv3.lt yra pasakojusi, kad automobilis konfiskuojamas, kai pripažįstamas nusikalstamos veikos įrankiu, priemone arba rezultatu. Dažniausiai teismų praktikoje transporto priemonė laikoma nusikalstamos veikos padarymo priemone – pavyzdžiui, jei ja naudotasi, kad nusikaltimą būtų lengviau įvykdyti.
Automobilis gali būti konfiskuojamas ir išplėstinio turto konfiskavimo atveju. Jis taikomas, kai paimamas valstybės nuosavybėn kaltininko turtas ar jo dalis, neproporcinga teisėtoms pajamoms, ir yra pagrindas manyti, kad turtas gautas nusikalstamu būdu.