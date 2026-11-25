Socialiniuose tinkluose vieni įtaria, kad paslaugų teikėjai vengia kainas nurodyti viešai, nes siekia jas nuslėpti nuo konkurentų.
Kiti svarsto, kad galbūt už tą pačią paslaugą skirtingi klientai moka skirtingas sumas.
Paslaugų kainas palygino su biržos akcijomis
„Kodėl lietuviams kelia skausmą pasakyti kainą?“ – savo įrašą pradėjo Vilius (vardas pakeistas).
Vilius pasakoja, kad net ir paskambinęs sužinoti kainą ne visada sulaukia malonios reakcijos.
„Būna: „Sveiki, skambinu dėl x paslaugos, kokia kaina?“ Ir nuo malonaus „sveiki“ persisuka balsas, lyg gyvenimą sugadinau“, – rėžė vyras.
„Tai kodėl kainos taip slepiamos? Bijo VMI?“ – klausė Vilius.
Vienas komentatorius juokauja, kad paslaugų kainos primena biržos akcijas.
„Ne taip pažiūrėsi – pakils“, – svarstė jis.
Daug padėkų sulaukė ir kitas komentatorius, pasidalijęs, kaip elgiasi susidūręs su viešai neskelbiamomis kainomis.
„Aš visada „kaina į PM“ atvejais nueinu į PM, gaunu kainą ir parašau į komentarą, kad kiti žinotų“, – rašė jis.
Sutinka ir su didesne kaina, nes jaučia spaudimą
Vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas tokią paslaugų teikėjų praktiką vertina kritiškai. Anot jo, žmogus turėtų galėti palyginti skirtingų paslaugų teikėjų pasiūlymus dar prieš susisiekdamas su jais.
„Be to, atsiranda sąlygos kainą nustatyti individualiai, atsižvelgiant ne į paslaugos savikainą ar rinkos sąlygas, o į tai, kiek paslaugos teikėjo manymu, konkretus klientas galėtų sumokėti“, – pridūrė jis.
R. Jokubauskas atkreipia dėmesį ir į tai, kad paslaugų teikėjai gali pasinaudoti kliento jau skirtu laiku.
„Kita problema – vadinamasis „įtraukimo efektas“: pradėjęs bendrauti su paslaugos teikėju, skyręs laiko konsultacijoms ar jau atvykęs į vietą, vartotojas gali jausti spaudimą priimti pasiūlymą, net jei kaina pasirodo esanti gerokai didesnė nei tikėtasi“, – pasakoja jis.
Manikiūras už 1 eurą?
Klausimų vartotojams gali kilti ir tada, kai paslaugos kaina nurodoma, tačiau ji prasideda vos nuo 1 euro.
Grožio paslaugų rezervavimo platformoje „Treatwell“ galima rasti procedūrų, kurių pradinė kaina itin maža, bet ar už tokią sumą iš tiesų galima pasidaryti manikiūrą?
„Treatwell“ vadovė Lietuvoje Gabrielė Isodaitė-Dargažienė paaiškina, kad kiekvienas salonas pats nustato savo paslaugų kainas, o platformoje rodoma mažiausia konkrečios procedūros varianto kaina.
Pavyzdžiui, manikiūro kaina gali prasidėti nuo 1 euro, jei už tokią sumą atliekamas seno lako pašalinimas ar sutvarkomas vienas nulūžęs nagas. Už sudėtingesnę procedūrą klientas mokės daugiau.
„Rezervuodamas vizitą klientas pasirenka konkretų paslaugos variantą ir dar prieš patvirtindamas rezervaciją mato jo kainą. Ta pati kaina nurodoma ir rezervacijos patvirtinime“, – aiškina G. Isodaitė-Dargažienė.
Pasak jos, salonai patys atnaujina kainas ir procedūrų aprašymus, tačiau ši informacija privalo būti tiksli ir neklaidinanti.
Jeigu po procedūros klientui pateikiama didesnė sąskaita, nei buvo sutarta paslaugą rezervuojant, tai laikoma platformos taisyklių pažeidimu.
Tokiu atveju pirmiausia rekomenduojama kreiptis į saloną. Nepavykus susitarti, klientas gali susisiekti su „Treatwell“ klientų aptarnavimo komanda ir pateikti rezervacijos numerį. Priklausomai nuo aplinkybių, gali būti grąžinama ginčijama suma arba skiriama kompensacija.
Pirtis ir kubilas yra, bet kiek jie kainuoja?
Panašių klausimų kyla ir rezervuojant nakvynę. Apgyvendinimo vietos aprašyme gali būti nurodyta, kad yra pirtis ar kubilas, tačiau ne visada aišku, ar naudojimasis jais įtrauktas į nakvynės kainą.
Apie tai savo įraše užsiminė ir Vilius.
„Žiūriu „Bookinge“ namelius miške ir rašo, turi pirtį ir kubilą. Vietoj to, kad parašytų kainas, ne, reikia skambinti“, – skundėsi jis.
„Booking.com“ atstovas paaiškina, kad apgyvendinimo įstaigos pačios nustato kainas ir sprendžia, kurios paslaugos į jas įtraukiamos.
Platformoje klientams pateikiama bendra apgyvendinimo kaina su visais privalomais mokesčiais. Tačiau ar bus nurodytos pasirenkamų papildomų paslaugų kainos, priklauso nuo pačios apgyvendinimo įstaigos.
Jeigu atvykus paaiškėja, kad prašoma sumokėti iš anksto nenurodytą privalomą mokestį, klientas gali kreiptis į visą parą veikiančią „Booking.com“ klientų aptarnavimo tarnybą.
Ką daryti, jei už paslaugą prašo daugiau, nei sutarta?
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) aiškina, kad paslaugų teikėjai privalo pateikti aiškią informaciją apie kainas. Tačiau ar jas būtina skelbti viešai, priklauso nuo paslaugos pobūdžio ir jai taikomų reikalavimų.
Jeigu galutinės kainos iš anksto nustatyti neįmanoma, klientui turi būti paaiškinta, kaip ji bus apskaičiuojama.
VVTAT pabrėžia, kad paslaugos teikėjas paprastai negali savo nuožiūra padidinti sutartos galutinės kainos. Jeigu atliekant darbus prireikia papildomų paslaugų, klientas turi su jomis sutikti.
Pavyzdžiui, automobilių servisas neturėtų taisyti papildomai aptikto gedimo be kliento sutikimo, o vėliau reikalauti už tai sumokėti.
Vis dėlto svarbu, ar buvo sutarta galutinė kaina, ar pateikta tik preliminari sąmata. Pastaruoju atveju suma gali keistis, tačiau jos padidėjimas turi būti pagrįstas.
R. Jokubauskas primena, kad žodinis susitarimas dėl kainos taip pat gali galioti, tačiau kilus ginčui jį įrodyti sudėtingiau.
„Svarbu žinoti, kad vartotojas ne visais atvejais privalo įrodinėti, jog jam nebuvo suteikta informacija apie kainą: pagal teisės aktus pareiga įrodyti, kad vartotojui buvo tinkamai suteikta privaloma informacija apie paslaugos kainą ar jos apskaičiavimo metodą, tenka verslininkui“, – akcentuoja jis.
Jeigu sąskaita didesnė, nei buvo sutarta, VVTAT rekomenduoja paprašyti išsamios sąskaitos ir paaiškinimo. Nesutarus su paslaugos teikėju, reikia jam pateikti rašytinę pretenziją.
Paslaugos teikėjas privalo per 14 dienų pateikti motyvuotą atsakymą. Jeigu atsakymas netenkina arba jo nesulaukiama, galima kreiptis į VVTAT.
„Svarbiausia – nepradėti paslaugos užsakymo, kol nėra aišku, už ką ir kiek reikės mokėti“, – pataria R. Jokubauskas.