Prieššventiniu laikotarpiu pasirinkimas išsiplečia gerokai už tradicinių saldumynų ribų. Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kokių kalendorių galima rasti ir kiek jie kainuoja. Kai kuriems pasiūlymams prieš Juodąjį penktadienį jau taikomos nuolaidos.
Pigiausia – saldumynų kalendoriai
Tarp pigiausių rastų variantų – maždaug 6 eurus kainuojantis saldainių kalendorius. Kiek brangesni „M&M’s“ – apie 9 eurus, „Chupa Chups“ – apie 10, „Haribo“ – apie 11, o „Milka“ – maždaug 12 eurų.
Norintiems ne vieno konkretaus saldumyno, o įvairesnio šokoladinių saldainių rinkinio, galima rinktis „Galler“ kalendorių už maždaug 16 eurų.
Panašią sumą kainuoja ir „Reese’s“ kalendorius. „Kinder“ variantas siekia apie 19 eurų, o „Milka Oreo“ – apie 15 eurų.
Tarp netikėtesnių maisto pasiūlymų – sūrio kalendorius už maždaug 26 eurus.
O „Nutella“ kalendorius kainuoja apie 45 eurus – beveik tiek, kiek kai kurie ne maisto prekių rinkiniai.
Grožio priemonės – nuo makiažo iki kvepalų
Pigiausias iš tavo surinktų grožio kalendorių – „Essence Baked with Love“, kainuojantis apie 36 eurus. Jis skirtas makiažo mėgėjams: kalendoriuje galima rasti dekoratyvinės kosmetikos ir makiažui skirtų priemonių.
Panašios kategorijos yra ir „Catrice Twinkling Treasures“ kalendorius, kurio kaina siekia apie 45 eurus.
Už maždaug 88 eurus parduodamas „Makeup Revolution All Stars Beauty“ kalendorius. Jame – 24 staigmenos lūpoms, akims ir veidui, tad tai platesnis makiažo rinkinys.
„The Body Shop“ ir „Yves Rocher“ kalendoriai kainuoja apie 95 ir 90 eurų. Juose galima tikėtis šių prekių ženklų grožio ir kūno priežiūros priemonių, pavyzdžiui, dušo produktų.
Panašiai kainuoja ir „Rituals“ kalendorius – apie 90 eurų. Jame žadamos kūno priežiūros, kvepalų ir namų kvapų staigmenos.
O maždaug 60 eurų kainuojantis „Make-Up Luxury“ kalendorius apima ne tik makiažo, bet ir odos bei plaukų priežiūros priemones.
Brangesni kalendoriai skirti grožio ir kvapų mėgėjams
Daugiau kaip 200 eurų kainuoja keli grožio kalendoriai. Už maždaug 235 eurus siūlomas rinkinys su odos ir plaukų priežiūros, dekoratyvinės kosmetikos bei parfumerijos priemonėmis. Jame – 25 gaminiai, o skelbiama jų bendra vertė viršija 580 eurų.
„The House of Korean Beauty“ kalendorius kainuoja apie 245 eurus: jame galima rasti korėjietiškos kosmetikos, odos ir plaukų priežiūros priemonių.
Kalendorius yra ir tiems, kurie mėgsta išbandyti skirtingus kvapus. „Notino“ siūlo 12 aromatų kalendorių su žinomų prekių ženklų, tokių kaip „Chloé“, „Versace“, „Rabanne“ ir „Maison Margiela“, kvepalais. Jo kainą reikėtų įrašyti patikrinus parduotuvėje.
Apie 200 eurų kainuoja „Satisfyer Premium“ kalendorius. Jis skirtas suaugusiesiems ir poroms, o už langelių žadamos intymios savijautos, kūno priežiūros ir apatinio trikotažo staigmenos.
Advento kalendoriai, kurių dažnai nesurasi?
Kalendorius galima rasti ir pagal pomėgius. Žvejybos entuziastams skirtas variantas kainuoja apie 88 eurus. Jame žadami žvejybos reikmenys ir įrankiai – tai jau ne saldumynų dėžutė, o praktiškesnė dovana žmogui, kuris mėgsta leisti laiką prie vandens.
Apie 38 eurus kainuoja kalendorius su stovyklavimui ir kitoms veikloms lauke skirtais įrankiais. „Bosch“ kalendorius, skirtas įrankių mėgėjams, kainuoja apie 100 eurų.
Tuo metu kalėdinių kojinių advento kalendoriaus kaina siekia maždaug 49 eurus, o vyrams skirtų smulkių dovanų rinkinys – apie 45 eurus.
Atskirą staigmeną galima paruošti ir katei: jos žaislams skirtas kalendorius kainuoja apie 20 eurų. Taigi advento staigmenų galima ieškoti ne tik sau ar vaikams, bet ir augintiniui.
Vaikams siūlo ir vienaragius, ir žaislinius koldūniukus
Vaikams skirti kalendoriai siūlomi pagal įvairius pomėgius. Vienaragių mėgėjams skirtas variantas kainuoja apie 15 eurų, o statybinės technikos tema sukurtas kalendorius – apie 23 eurus. Jame kiekvieną dieną laukia nauja maža transporto priemonė.
Mergaitėms, mėgstančioms kurti aksesuarus, siūlomas kalendorius su papuošalų gamybos reikmenimis – jo kaina apie 57 eurus.
Apie 26 eurus kainuoja kalendorius su pliušiniais raktų pakabukais, o maždaug 27 eurus – rinkinys su mažais žaislais.
Minkštų žaisliukų gerbėjams galima rasti ir kalendorių su „koldūniukais“, kainuojantį apie 35 eurus.
Tarp brangesnių vaikams skirtų pasiūlymų – „Minecraft“ kalendorius už maždaug 320 eurų. Jis skirtas žaidimo gerbėjams, o rinkinyje – mini figūrėlės ir įvairūs žaidimo pasaulį primenantys aksesuarai.
Kai kurių kalendorių tenka paieškoti, o kaina siekia tūkstančius
Prabangiausi advento kalendoriai išsiskiria ne tik kaina, bet ir tuo, kad jų galima nerasti įprastose parduotuvėse. Pavyzdžiui, „Swarovski“ 2026 metų kalendorius kainuoja 1,2 tūkst. eurų.
Už jo langelių – kalėdinės dekoracijos, o Lietuvos „Swarovski“ svetainėje nurodoma, kad internetu kalendoriaus šiuo metu įsigyti negalima.
Dar brangesnis – „Dior“ riboto leidimo kalendorius „La Malle des Rêves“, kainuojantis 7,5 tūkst. eurų. Jį sudaro 24 staigmenos, o iš viso pagaminta 170 sunumeruotų vienetų.
Tūkstantį eurų peržengia ir kvepalų kalendoriai. „Harrods“ svetainėje „Maison Francis Kurkdjian“ kalendorius kainuoja 1,3 tūkst. eurų, o „Xerjoff“ – 1,45 tūkst. eurų.
Tačiau dešimčių tūkstančių eurų kainuojantį kalendorių galima susikurti ir pačiam. Juvelyrikos prekės ženklas
„Annoushka“ siūlo individualiai sudaromą 12 dienų kalendorių: pirkėjas kartu su prekės ženklo komanda pasirenka papuošalus, o minimali suma siekia apie 42 tūkst. eurų