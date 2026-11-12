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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Švenčių laukimas prasideda: populiariausi advento kalendoriai – vos nuo 1,49 Eur

REKLAMA / 2026-11-12 08:30 / šaltinis: tv3.lt
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Jei anksčiau dienas iki Kalėdų dažniausiai skaičiuodavo vaikai, kas rytą atverdami vis naują kalendoriaus langelį ir rasdami po šokoladinę staigmeną, šiandien advento kalendorių turinys gerokai įvairesnis ir skirtas ne tik mažiesiems. Juose slepiasi ne tik saldumynai ar žaislai, bet ir kojinės, grožio priemonės, o savo advento kalendorius šiandien turi net augintiniai.

Švenčių laukimas prasideda: populiariausi advento kalendoriai – vos nuo 1,49 Eur

Jei anksčiau dienas iki Kalėdų dažniausiai skaičiuodavo vaikai, kas rytą atverdami vis naują kalendoriaus langelį ir rasdami po šokoladinę staigmeną, šiandien advento kalendorių turinys gerokai įvairesnis ir skirtas ne tik mažiesiems. Juose slepiasi ne tik saldumynai ar žaislai, bet ir kojinės, grožio priemonės, o savo advento kalendorius šiandien turi net augintiniai.

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„Daugelis jau nebeįsivaizduoja Kalėdų laukimo be advento kalendoriaus – vos jie pasirodo parduotuvėse, susidomėjimą pajuntame iš karto. Artėjant gruodžio pradžiai jų paklausa dar labiau išauga, o neretai pirkėjai renkasi net po kelis skirtingus kalendorius. Svarbiausia, kad šiai tradicijai nereikia didelių išlaidų – šventinę laukimo nuotaiką gali sukurti ir įprastas kalendorius su šokoladiniais saldainiais, kainuojantis vos kelis eurus“, – sako „Lidl“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė.

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Universalus šventės simbolis

Advento kalendorių tradicija Europoje pradėjo formuotis daugiau nei prieš šimtmetį, o viena pirmųjų jos versijų išpopuliarėjo Vokietijoje. Iš pradžių tai buvo paprastas būdas vaikams skaičiuoti iki Kalėdų likusias dienas – kasdien atverčiant naują paveikslėlį ar randant mažą staigmeną. Laikui bėgant ši tradicija gerokai pasikeitė, tačiau jos esmė išliko ta pati – kasdien vis labiau pajusti artėjančių švenčių laukimą.

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Šiandien advento kalendoriai jau nebėra vien vaikystės atributas. Jų turinys tapo gerokai įvairesnis, todėl sau tinkamą variantą randa ir suaugusieji – nuo kalendorių su riešutais ar traškučiais iki tokių, kuriuose slepiasi kvepalai ar automobilių priežiūros priemonės.

„Nesvarbu, ar pasirenkamas tradicinis šokoladinis kalendorius, ar netikėtesnis variantas su įvairiomis dovanėlėmis, svarbiausia išlieka pati idėja – kasdien skirti akimirką pasidžiaugti artėjančiomis šventėmis. Galbūt todėl advento kalendoriai ir nepraranda populiarumo – jie primena, kad ne mažiau džiaugsmo suteikia ne tik pačios Kalėdos, bet ir jų laukimas“, – teigia O. Ferencienė.

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Siekiant šventine nuotaika pasidalyti su visais šeimos nariais, į Kalėdų laukimą vis dažniau įtraukiami ir augintiniai. Šunims ir katėms skirtų advento kalendorių šiemet galima rasti ir „Lidl“ parduotuvėse.

Kalendorius su užduotimis

Advento kalendorių galima susikurti ir patiems, o jo langeliuose paslėpti ne tik saldumynus ar mažas dovanėles, bet ir smagias užduotis visai šeimai. Toks kalendorius tampa proga daugiau laiko praleisti kartu ir kasdien pasidalyti artėjančių švenčių laukimo džiaugsmu.

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„Advento kalendoriui sukurti panaudokite tai, ką jau turite namuose – popierių, maišelius, audinius ar nedideles dėžutes, o jo formai sugalvoti pasitelkite fantaziją: tai gali būti eglutė, namelis ar tiesiog sunumeruoti vokeliai. Į kiekvieną jų įdėkite trumpą palinkėjimą, smagią užduotį ar idėją, ką tą dieną nuveikti kartu. Tai gali būti išvyka į kiną, apsilankymas kavinėje, žaidimai su sniegu ar kita visai šeimai maloni veikla. Tokiam kalendoriui nereikia išleisti pinigų, o jo kūrimas ir kasdienis atvėrimas neabejotinai taps dar vienu smagiu švenčių laukimo ritualu“, – pataria „Lidl“ korporatyvinės komunikacijos vadovė.

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Kad laukimas būtų dar smagesnis, prie kai kurių užduočių galima pridėti ir mėgstamą saldumyną ar kitą mažą staigmeną. Tai ypač pradžiugins mažiausius namų gyventojus.

Advento kalendorius – nuo 1,79 Eur

Advento kalendoriai „Lidl“ parduotuvėse jau pasirodė, o šventinį laukimą galima pradėti neišlaidaujant. Saldžių staigmenų mėgėjai klasikinį 75 g „Favorina“ kalendorių su sertifikuota „Fairtrade“ kakava gali įsigyti vos už 1,49 Eur. 

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Vaikų džiaugsmui skirti 75 g „Windel“ advento kalendoriai su populiariais herojais – „Stitch“, „Frozen“, „Paw Patrol“ ar „Hot Wheels“ – kainuoja vos 2,49 Eur. Asortimente pirkėjai taip pat ras ir kitų gerai pažįstamų prekės ženklų, tokių kaip „Milka“, „KitKat“, „Kinder“ ar „M&M’s“, kalendorius 

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Be įprastų šokoladinių, kasmet daug dėmesio sulaukia ir „Lego“, „Barbie“ ar „Hot Wheels“ kalendoriai, kuriuose besislepiančios mažos staigmenos lavina vaikų smulkiąją motoriką, vaizduotę ir kūrybiškumą. Jų kainos „Lidl“ parduotuvėse prasideda nuo 19,99 Eur.

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Platų advento kalendorių pasirinkimą galima visose 88 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

Gairės:
Vilnius
Klaipėda
lidl
advento kalendorius
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Gairės:
Vilnius
Klaipėda
lidl
advento kalendorius
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