Kad Advento kalendoriai keičiasi, rodo ir tarptautinės tendencijos. Pernai paskelbta elektroninės prekybos bendrovės „Galaxus“ analizė parodė, kad per ketverius metus knygų Advento kalendorių populiarumas išaugo beveik tris kartus, o grožio – daugiau nei du kartus. Be to, 2025 m. jau apie 40 proc. jų parduodamų Advento kalendorių buvo skirti suaugusiesiems.
Pasak „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovės Ernestos Vareikytės, šiemet šią įvairovę galima pastebėti ir Lietuvos parduotuvių lentynose – Advento kalendorius vis dažniau pasirenkamas ne vien pagal tai, kas slepiasi jo langeliuose, bet ir pagal žmogaus pomėgius.
„Advento kalendorius iš paprasto saldumyno tapo nedidele išankstine Kalėdų dovana. Vienam smagiausia kas rytą rasti mėgstamą šokoladą, kitam – naują istoriją, kavos kapsulę ar grožio aksesuarą. Vaikams svarbūs ir jų mėgstami personažai bei žaidybinis elementas. Todėl šiemet turime labai skirtingų kalendorių – nuo kainuojančių mažiau nei eurą iki didesnių rinkinių, kuriuos galima rinktis kaip dovaną“, – sako E. Vareikytė.
Pasak „Maximos“ atstovės, šiuo metu tinklo parduotuvėse parduodamų Advento kalendorių kainų rėžiai su „Ačiū“ kortele svyruoja nuo 0,89 Eur iki 39,99 Eur. Stebima, kad vieni populiariausių Advento kalendorių yra – „Baron“ (kaina su „Ačiū“ – 0,89 Eur), „Zozole“ (kaina su „Ačiū“ – 5,39 Eur), „Licence Mix“ (kaina su „Ačiū“ – 1,89 Eur), „Red Bull“ (kaina su „Ačiū“ – 34,99 Eur), „Kinder Žvaigždė“ (kaina su „Ačiū“ – 8,89 Eur).
Vaikams svarbu ir tai, kas žvelgia nuo dėžutės
Bene ryškiausiai Advento kalendorių madas išduoda vaikams skirti pasirinkimai. Greta tradicinių Kalėdų simbolių ant jų atsiranda šiuo metu populiarūs animacinių filmų, žaidimų ir kitų vaikų pamėgtų pasaulių personažai. Todėl renkant kalendorių svarbu ne tik tai, kokia staigmena slepiasi viduje – dovanos dalimi tampa ir jos herojus.
Šių metų „Maximos“ asortimente galima rasti kalendorių su „Paw Patrol“, „Minions“ (kaina su „Ačiū“ – 3,99 Eur) ir kitais vaikams atpažįstamais personažais. Norintiems ne vien šokolado yra ir kitokių variantų. Pavyzdžiui, „Brain Blasterz“ kalendoriuje (kaina su „Ačiū“ – 7,99 Eur) slepiasi skirtingi rūgštūs saldainiai ir kasdienės užduotys, 24 knygelių rinkinys (kaina – 32,99 Eur) kiekvieną Advento dieną pasiūlo po naują istoriją, o grožiu besidomintiems mažiesiems skirtame kalendoriuje (kaina su „Ačiū“ – 9,99–12,99 Eur) – vaikams tinkamos grožio priemonės ir aksesuarai.
„Vaikui smagi pati kasdienio langelio atidarymo tradicija, tačiau šiandien Advento kalendorių galima parinkti ir pagal jo pomėgius. Vieną pradžiugins kalendorius su mėgstamu animaciniu herojumi, kitą – galimybė kasdien perskaityti naują istoriją ar atlikti užduotį. Todėl renkant kalendorių pirmiausia verta pagalvoti, kuo vaikas šiuo metu domisi – tuomet ir 24 dienų laukimas jam bus įdomesnis. Asortimente galima rasti ir „Barbie Fab“ kalendorių (kaina su „Ačiū“ – 27,59 Eur), „Hot Wheels” (kaina su „Ačiū“ – 27,59 Eur) arba „LEGO“, – pasakoja E. Vareikytė.
Šokoladas pozicijų neužleidžia, bet staigmenų – kur kas daugiau
Vis dėlto Advento kalendorių klasika savo pozicijų neužleidžia. Šokoladas ir kiti saldumynai tebėra didelė šios kategorijos dalis, tik dabar galima rinktis ne vien tradicines mažas šokolado figūrėles.
„Maximos“ lentynose šiemet yra skirtingų dydžių „Kinder“ (kaina su „Ačiū“ 8,89–16,99 Eur), taip pat „Milka Oreo“ (kaina su „Ačiū“ – 9,99 Eur), „M&M's“ (kaina su „Ačiū“ – 8,99 Eur), „Chupa Chups“ (kaina su „Ačiū“ – 8,89 Eur), „Reese's“ (kaina su „Ačiū“ – 9,89 Eur), „Haribo“ (kaina su „Ačiū“ – 9,89 Eur), „Peelerz“ (kaina su „Ačiū“ – 5,29 Eur) ir kitų gerai žinomų saldumynų kalendorių.
Pasak „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovės, platus pasirinkimas leidžia Advento kalendorių pritaikyti ir prie skirtingo šventinio biudžeto. „Vieniems Advento kalendorius yra nedidelė smulkmena, kiti jį renkasi kaip vieną iš kalėdinių dovanų. Todėl ir kainų pasirinkimas labai platus – „Maximos“ asortimente galima rasti tiek mažiau nei eurą kainuojančių klasikinių šokoladinių kalendorių, tiek didesnių rinkinių su kava, saldumynais ar kitomis staigmenomis. Tad kiekvienas gali rinktis pagal tai, kiek šiam pirkiniui yra numatęs išleisti“, – pažymi ji.
Kalendorius su kava, aksesuarais ar net traškučiais
Jeigu vaikams skirti kalendoriai keičiasi kartu su jų mėgstamais herojais, suaugusiųjų kategorijoje ribos dar platesnės. Čia Advento kalendorius vis dažniau kuriamas atsižvelgiant į konkretų pomėgį ar mažą kasdienį malonumą.
Kavos mėgėjams „Maxima“ šiemet siūlo „L‘OR“ kalendorių su kapsulėmis (kaina su „Ačiū“ – 9,99 Eur), grožio puoselėtojams – aksesuarų kalendorių (kaina su „Ačiū“ – 11,99 Eur). Užkandžių gerbėjai gali rinktis „Seeberger“ riešutų ir užkandžių (kaina su „Ačiū“ – 24,99 Eur) ar baltyminių batonėlių kalendorius (kaina su „Ačiū“ – 23,99–24,99 Eur).
Tarp netikėtesnių pasirinkimų yra „Pringles“ kalendorius su mažomis traškučių skardinėmis (kaina su „Ačiū“ – 23,39 Eur), „Nutella“ (kaina su „Ačiū“ – 39,99 Eur) bei energinio gėrimo „Red Bull“ kalendoriai.
Tokia įvairovė, anot E. Vareikytės, keičia ir patį klausimą, kurį užduodame rinkdamiesi Advento kalendorių: vietoje „kokį kalendorių pirkti?“ vis dažniau verta pagalvoti „o ką gi mėgsta jį gausiantis asmuo?“.
„Jeigu žmogus kas rytą pradeda nuo kavos, jam 24 skirtingos Advento dienos gali būti susijusios būtent su šiuo ritualu. Mėgstančiam grožio priemones smagiau kasdien atrasti vis kitą grožio aksesuarą, o užkandžių gerbėjui – naują skonį. Tai ir yra didžiausias pokytis: Advento kalendorius nebėra vienas universalus produktas. Jis gali tapti labai asmeniška dovana, jeigu jį išrenkame pagal žmogaus pomėgius“, – pastebi „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.