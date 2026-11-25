Šiuo metu gyventojų pajamų mokestis skaičiuojamas nuo kiekvieno žmogaus pajamų atskirai. Seimo narių siūlomas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimas leistų kartu gyvenantiems sutuoktiniams pasirinkti bendrą apmokestinimą, kai jie teikia metinę pajamų deklaraciją.
Projektą parengė Seimo narė Aušrinė Norkienė kartu su Eimantu Kirkutiu, Ligita Girskiene, Broniu Rope, Vytautu Sinica, Tadu Sadauskiu, Martynu Gedvilu, Vitalijumi Šeršniovu, Valiu Ąžuolu, Rita Tamašuniene, Ignu Vėgėle, Česlavu Olševskiu ir Jaroslavu Narkevičiumi.
Pagal projektą sutuoktinių apmokestinamosios pajamos būtų sudedamos ir dalijamos perpus. Nuo gautos pusės sumos būtų apskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, o jis padauginamas iš dviejų.
Tokį pasirinkimą turėtų raštu arba elektroniniu būdu patvirtinti abu sutuoktiniai. Pasibaigus deklaracijos pateikimo terminui, pasirinkimo už tą mokestinį laikotarpį atšaukti nebūtų galima.
Neapmokestinamasis pajamų dydis būtų taikomas kiekvienam sutuoktiniui pagal jam tenkančią pusę bendrų su darbo santykiais susijusių pajamų.
Vaikus auginantiems sutuoktiniams papildomas NPD būtų taikomas pagal vieno iš jų pasirinktą pajamų dalį.
Pasirinkę bendrą apmokestinimą, sutuoktiniai solidariai atsakytų už mokestinę prievolę.
Projektas numato ir atvejus, kai bendras apmokestinimas nebūtų taikomas.
Tai būtų galima rinktis tik kartu gyvenantiems sutuoktiniams. Tvarka nebūtų taikoma, jei vienas iš sutuoktinių yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, mokestiniais metais santuoka nutraukiama arba sutuoktiniai gyvena skyrium ir atitinka projekte nustatytas sąlygas.
Pasirinkimo ir taikymo tvarką turėtų nustatyti Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).
Tikisi mažesnės mokestinės naštos
Projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad dabartinė sistema neatsižvelgia į šeimos sudėtį ar išlaikytinių skaičių.
Pasak projekto rengėjų, kai sutuoktinių pajamos labai skiriasi, vienas iš jų nedirba arba dirba mažiau, individualus apmokestinimas gali lemti didesnę mokestinę naštą.
Taikant progresinius tarifus, didesnes pajamas gaunantis sutuoktinis gali greičiau netekti NPD arba jam gali būti taikomas didesnis tarifas.
Aiškinamajame rašte siūlomas modelis grindžiamas tuo, kad sutuoktiniai yra ekonominė bendruomenė, kurios pajamos naudojamos bendrai. Jame taip pat nurodoma, kad bendras apmokestinimas galėtų būti naudingesnis šeimoms, kuriose vienas sutuoktinis uždirba gerokai mažiau arba laikinai nedirba, pavyzdžiui, augina vaikus.
Rašte apskaičiuota, kad iš maždaug 425–450 tūkst. darbingo amžiaus susituokusių porų didžiausią naudą galėtų gauti apie 85–135 tūkst. porų.
Iš jų maždaug 55 tūkst. augina nepilnamečius vaikus. Kadangi nėra išsamių duomenų apie sutuoktinių pajamų pasiskirstymą, tikslaus poveikio biudžetui nustatyti negalima.
Preliminariai prognozuojama, kad biudžeto pajamos iš GPM galėtų sumažėti 20–50 mln. eurų per metus, priklausomai nuo to, kiek porų rinktųsi šį modelį.
Jei Seimas pritartų projektui, įstatymas įsigaliotų 2028 m. sausio 1 d. ir būtų taikomas apskaičiuojant bei deklaruojant 2027 m. ir vėlesnių laikotarpių pajamas.
VMI turėtų sudaryti galimybę preliminarioje deklaracijoje palyginti, kuris apmokestinimo būdas sutuoktiniams naudingesnis.