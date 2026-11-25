Anot VMI, nurodytomis dienomis nebus galimybės prisijungti prie VMI elektroninių paslaugų portalų: Mano VMI, Elektroninio deklaravimo sistemos, Akcizų informacinės sistemos, OSS, EPRIS, SVS kitose valstybėse narėse, TIES, iEKA.
„Pereinamuoju laikotarpiu galimi laikini trikdžiai, tačiau įgyvendinami pokyčiai leis ateityje VMI paslaugomis naudotis patogiau ir greičiau“, – pranešime cituojamas VMI viršininkas Martynas Endrijaitis.
Sistemos laikinai neveiks, siekiant perkelti Mokesčių mokėtojų registrą ir šešias paslaugas į naująją mokesčių administravimo platformą, pritaikyti veikiančias sistemas ir atlikti saugumo bei kitus technologinius testavimus.
Paslaugas atnaujinti planuojama lapkričio 30 dieną.