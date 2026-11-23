Ar iš tiesų kelionių organizatorius gali pareikalauti papildomai susimokėti jau po sutarties pasirašymo ir kokias teises tokiu atveju turi keliautojai?
„Novaturas“ bando pasipelnyti iš žmonių?
Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi skaitytoja Živilė (tikras vardas redakcijai žinomas), kuri pasakojo, kad rugsėjo pabaigoje iš „Novaturo“ įsigijo kelionę į Hurgadą 5 asmenims.
Moteris pasakojo, kad kelionės kaina siekė 3 428 eurus, o iš anksto buvo paprašyta sumokėti 686 eurų avansą.
Kadangi į kelionę Živilė ir jos šeima išvyksta tik gruodžio 12 d., likusią dalį pinigų reikėjo sumokėti tik iki lapkričio 21 d.
Visgi lapkričio 11 d., likus 10 dienų iki galutinio mokėjimo, jos buvo paprašyta sumokėti papildomai už kurą.
„Lapkričio 11 d., tai yra likus 10 dienų iki galutinio mokėjimo, gavau laišką iš „Novaturo“ vadybininkės. Jame parašyta, kad dėl naftos kainų šuolio ir geopolitinės situacijos Artimuosiuose Rytuose įvedamas papildomas degalų mokestis žiemos sezono kelionėms į Egiptą. Man tai 49 eurai žmogui, iš viso 245 eurai.
Kas man čia nesueina? Pirma. Laiške nėra jokio paskaičiavimo. Tiesiog suma ir viskas. O Civilinis kodeksas (6.752-1 straipsnis) sako, kad organizatorius, keldamas kainą, turi nurodyti ne tik priežastį, bet ir kaip tas padidėjimas apskaičiuotas. Tą patį savo išaiškinime rašo ir Vartotojų teisių apsaugos tarnyba“, – piktinosi skaitytoja.
Pasak jos, itin erzina tai, kad kelionę pirko ne prieš karą, o rugsėjo pabaigoje, kai kuro krizė jau tęsėsi septynis mėnesius ir visi apie ją žinojo.
„Pavasarį pats „Novaturas“ žiniasklaidai sakė, kad naujiems užsakymams degalų kainų pokytis jau įskaičiuotas į kelionės kainą. Tai už ką dabar moku antrą kartą?
Trečia. Pasižiūrėjau viešus duomenis. Pagal IATA skelbiamą aviacinių degalų kainą, rugsėjo 25 d. savaitę ji buvo apie 185 doleriai už barelį, o lapkričio pradžioje apie 192 ar 197 doleriai. Tai keli procentai skirtumo. Brent nafta per paskutinį mėnesį iš viso atpigo apie 14 proc. ir lapkričio 10 d. kainavo apie 91 dolerį. Kaip iš kelių procentų pabrangimo atsiranda 49 eurai žmogui, man niekas nepaaiškino“, – aiškino Živilė.
Ji paskaičiavo, kad priemoka sudaro 7,15 proc. visos kelionės kainos. Pasak skaitytojos, įstatymuose nurodyta, kad kai kaina pakeliama daugiau nei 8 proc., žmogus gali atsisakyti kelionės be jokių baudų ir atgauti pinigus.
„Mano atveju iki tos ribos trūksta mažiau nei 30 eurų. Gal sutapimas, gal ne, bet klausimas kyla. Praktiškai tai reiškia, kad aš galiu arba mokėti, arba atsisakyti kelionės ir prarasti dalį pinigų. Ką aš padariau?
Parašiau „Novaturui“ raštišką nesutikimą ir paprašiau pateikti: kokia kuro kaina buvo įskaičiuota mano sutarties dieną, kokia taikoma dabar, kaip gautas 49 eurų skaičius ir kuriame sutarties punkte aprašyta perskaičiavimo tvarka. Jeigu aiškaus atsakymo negausiu, priemoką mokėsiu tik su išlyga, kad nesutinku, ir kreipsiuosi į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą“, – pasakojo moteris.
Ji pridūrė, kad tokie bendrovės veiksmai atrodo kaip bandymas pasipelnyti iš žmonių, kurie keliones jau nusipirko ir kuriems trauktis nebėra kur.
„Man atrodo žmonės turi žinoti, kad jie gali paprašyti paskaičiavimo ir kad vien žodžių „brango kuras“ pagal įstatymą neužtenka. Būtų įdomu išgirsti ir paties „Novaturo“ atsakymą, kaip skaičiuojama priemoka tiems, kas kelionę pirko jau rudenį“, – pridūrė ji.
Galima kreiptis dėl kelionės kainos peržiūrėjimo
„Novaturo“ grupės vadovas Aleksejs Kriščuks sutiko, kad papildomas mokestis prieš pat kelionę yra nemaloni žinia, ir klientai turėtų gauti aiškų atsakymą.
Jis paaiškino, kad kelionių kainos sudaromos iš anksto pagal tuo metu turimas aviacinių degalų kainų prognozes. Visgi šiemet degalų rinka keičiasi labai sparčiai, todėl kainos ateinančių mėnesių išvykimams peržiūrimos kas mėnesį.
„Jei sąnaudos konkrečiam laikotarpiui reikšmingai skiriasi nuo įvertintų formuojant kelionės kainą, taikomas degalų mokestis. Jis taikomas ir kelionėms, įsigytoms jau po pirminio kainų augimo. Mokestis dengia tik dalį padidėjusių sąnaudų, likusią dalį prisiima „Novaturas“, – aiškino A. Kriščuks.
Pasak „Novaturo“ grupės vadovo, degalų mokestis visiems skrydžiams skaičiuojamas pagal tą pačią metodiką, kinta tik į ją įrašomi duomenys.
„Lyginama aviacinių degalų kaina, kuria remtasi formuojant kelionės kainą, su prognozuojama kaina kelionės metu. Šis skirtumas pritaikomas konkrečiam skrydžiui: įvertinama, kiek degalų orlaivis sunaudoja per skrydį pagal savo tipą ir skrydžio trukmę, ir ši suma padalijama iš vietų skaičiaus.
Taip gaunama suma vienam keleiviui. Jei iki kelionės degalų kainos sumažėtų, keliautojas turi teisę kreiptis dėl kainos peržiūrėjimo“, – nurodė pašnekovas.
Kaip organizatoriai turi pranešti apie papildomus mokesčius?
Anksčiau Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad kelionių organizatoriai turi teisę padidinti jau įsigytos organizuotos turistinės kelionės kainą dėl išaugusių kuro išlaidų ir su tuo susijusių vežimo kaštų, tačiau tai galima daryti tik laikantis tam tikrų sąlygų.
Pirmiausia tokia kelionių organizatoriaus teisė turi būti numatyta tarp jo ir keliautojo sudarytoje organizuotos turistinės kelionės sutartyje.
Kartu sutartyje turi būti aiškiai numatyta ir priešinga galimybė – keliautojo teisė į kelionės kainos sumažinimą, jeigu atitinkamos išlaidos sumažėja. Sutartyje taip pat turi būti nurodyta, kaip tokiu atveju apskaičiuojama perskaičiuota kelionės kaina.
Dar viena svarbi sąlyga susijusi su tuo, kada apie pabrangimą informuojamas pats keliautojas. VVTAT nurodė, kad kelionių organizatorius apie kainos padidinimą turi informuoti aiškiai ir suprantamai bei tai padaryti likus ne mažiau kaip 20 dienų iki organizuotos turistinės kelionės pradžios.
Be to, neužtenka keliautojui tiesiog pranešti, kad už kelionę teks primokėti. Organizatorius turi nurodyti kainos padidėjimo priežastis ir paaiškinti, kaip buvo apskaičiuotas konkretus kainos padidėjimas.
VVTAT taip pat paaiškino, kokias teises turi apie papildomą mokestį informuotas keliautojas.
Gavęs informaciją apie pasikeitusią kelionės kainą, žmogus gali per kelionių organizatoriaus nustatytą protingą terminą sutikti su siūlomais pakeitimais.
Keliautojas taip pat turi teisę nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį. Vis dėlto tokiu atveju paprastai reikės sumokėti sutartyje numatytus jos nutraukimo mokesčius.
Kita tvarka galioja, jeigu organizatorius kelionės kainą siūlo padidinti daugiau nei 8 proc. Tokiu atveju keliautojui nutraukiant sutartį sutarties nutraukimo mokesčių mokėti nereikia.
Dar viena keliautojui suteikiama galimybė – pasirinkti kelionių organizatoriaus pasiūlytą alternatyvią organizuotą turistinę kelionę.
VVTAT taip pat primena, ką daryti, jeigu dėl pritaikyto papildomo mokesčio tarp keliautojo ir organizatoriaus kyla ginčas.
Pirmiausia vartotojas turėtų raštu kreiptis į patį kelionių organizatorių ir pateikti savo reikalavimą. Jeigu gautas atsakymas jo netenkina arba kelionių organizatorius neatsako per 14 dienų, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT ir prašyti ginčą išspręsti ne teismo tvarka.