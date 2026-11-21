Su naujienų portalu tv3.lt kiek anksčiau susisiekė sunerimęs pirkėjas Ignas (tikras vardas redakcijai žinomas), kuris pasidalijo, kad „Maximos“ parduotuvėse pasikeitė lojalumo taškų panaudojimo tvarka.
„Pasirodo, dabar nebeduoda iš karto pasirinkti, kad nuskaitytų lojalumo taškus, nes prie to reikia eiti per mokėjimo būdus.
Iš pradžių pagalvojau, kad mano telefonas sugedo ar kad kasos aparatas nenuskaito kodo. Galvojau dėl to ir neleidžia panaudoti tų pinigų. O vėliau paaiškėjo, kad dabar neduoda opcijos panaudoti lojalumo taškų kortelėje, reikia juos susirasti patiems“, – dalijosi skaitytojas.
Kiek vėliau į situaciją sureagavo ir daugiau skaitytojų, kurie dalijosi, kad tokia tvarka galioja ir „Rimi“ bei „Norfa“ parduotuvėse.
Lojalumo taškus panaudodavo tik 25 proc. pirkėjų
„Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorius Giedrius Galdikas paaiškino, kad rugsėjo pabaigoje savitarnos kasose pasikeitė tik atsiskaitymo lojalumo taškais („Ačiū“ pinigais) procesas – nebeliko papildomo iššokančio pasiūlymo-langelio prieš atsiskaitymą banko kortele ar grynaisiais.
Jis pabrėžė, kad prekybos tinkle kasdien apsilanko daugiau nei 400 tūkst. pirkėjų. Kasdien „Ačiū“ kortelę braukia per 300 tūkst. jos turėtojų, tačiau galimybe nurašyti lojalumo taškus panaudojama apie 25 proc. visų mūsų pirkėjų apsipirkimų.
Vis dėlto, pasak jo, būdų, kaip pirkėjams pagerinti apsipirkimo patirtį ir padaryti atsiskaitymą kuo paprastesnį bei greitesnį, ieškoma nuolat.
„Todėl įvertinę šį skaičių, kad papildomas pasiūlymas-langelis kasdien aktualus apie 25 proc. kvitų, nusprendėme jo atsisakyti.
Neabejojame, kad sprendimas naudingas ir saugumo požiūriu. Pasitaikydavo atvejų, kai pirkėjui geranoriškai paskolinus savo „Ačiū“ kortelę kitam asmeniui, būdavo panaudojami jam nepriklausantys sukaupti lojalumo taškai. Tikėtina, kad daugeliu atvejų taip nutikdavo netyčia, pasiskolinusiam asmeniui iš įpročio pasirenkant taškų panaudojimą. Nelikus papildomo pasiūlymo-pranešimo, tokių situacijų bus galima išvengti“, – komentavo G. Galdikas.
Pašnekovas pabrėžė, kad „Maximos“ pirkėjams prekybos tinklas visada primena, kad „Ačiū“ kortelė priklauso tik ją turinčiam asmeniui.
„Todėl kitiems asmenims jos perduoti ar skolinti nerekomenduojame. Kitu atveju, savanoriškai paskolinus kortelę, pirkėjas supranta ir prisiima visą atsakomybę už su kortele atliktus veiksmus“, – aiškino jis.
Kaip dabar panaudoti „Ačiū“ lojalumo taškus?
Prekybos tinklo atstovas paaiškino, kad dabar norint panaudoti sukauptus „Ačiū“ lojalumo taškus, savitarnos kasos ekrane galima pasirinkti „Kiti mokėjimo būdai“ – > „Ačiū“ kortelė. Jei norima atsiskaityti „Maximos“ mobiliąja programėle, šį mygtuką taip pat galima rasti paspaudus „Kiti mokėjimo būdai“.
„Pirkėjams paprašius, informaciją apie tai suteikia bei padeda rasti šalia esantis parduotuvės personalas. O norėdami pasitikrinti savo sukauptų taškų likutį einamuoju periodu, pirkėjai gali kaip įprasta – asmeninėje „Ačiū“ paskyroje, išmanioje „Maximos“ programėlėje, apsipirkimo kvite arba paklausus kasininko.
Per metus sukaupti „Ačiū“ lojalumo taškai yra anuliuojami ir pradedami kaupti iš naujo nuo kalendorinio pavasario pirmosios dienos. Šią informaciją dauguma „Maximos“ pirkėjų yra įsiminę – būtent žiemos periodu, ypač sausio ir vasario mėnesiais, jie yra linkę „Ačiū“ lojalumo taškus daugiau išleisti nei kaupti“, – pridūrė pašnekovas.
Pasak jo, prekybos tinklas pastebi, kad pirkėjai „Ačiū“ lojalumo taškus labiau visus metus kaupia ir išnaudoja didesnių apsipirkimų metu, pavyzdžiui, Kalėdų, Naujųjų metų ar Velykų šventiniu laikotarpiu.
„Būtent dėl šios priežasties, lojalumo taškų sulig metų pabaiga neanuliuojame, nes suprantame, kad jie padeda sumažinti išlaidas ruošiantis didžiosioms metų šventėms gruodį.
Apie „Ačiū“ lojalumo taškų anuliavimą nuo pavasario pradžios, kasmet pirkėjus pradedame informuoti dar gruodį, pavyzdžiui, pranešimais spaudai žiniasklaidoje. Komunikaciją apie anuliavimą sustipriname sausį ir vasarį, srautą papildant įrašais socialiniuose tinkluose, informacija mobiliojoje „Maximos“ programėlėje“, – paaiškino prekybos tinklo atstovas.
Tokia pati tvarka jau seniai gyvuoja „Rimi“ ir „Iki“
„Rimi“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė dalijosi, kad savitarnos kasose pirkėjai, norintys atsiskaityti „Mano Rimi“ lojalumo kortelėje sukauptais pinigais, turi pasirinkti mygtuką „Kiti mokėjimo būdai“, o tuomet – atsiskaitymo sukauptais lojalumo pinigais galimybę.
„Pasirinkus šį mokėjimo būdą, reikia perbraukti arba priglausti „Mano Rimi“ lojalumo kortelę prie mokėjimo terminalo. Taip pat galima pasinaudoti „Mano Rimi“ programėle telefone – priglausti telefoną prie terminalo arba nuskaityti QR kodą“, – aiškino „Rimi“ atstovė.
Anot jos, dėl šios atsiskaitymo tvarkos prekybos tinklas pirkėjų nusiskundimų nėra sulaukęs.
„Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė pabrėžė, kad prekybos tinkle tvarka nesikeitė – pirkėjai taškus gali iškeisti taip, kaip jiems įprasta.
„Atsiskaitymo pabaigoje „Iki“ savitarnos kasoje galima pasirinkti, kaip norima atsiskaityti: grynaisiais, kortele, „Iki“ dovanų kortele ar „Iki“ taškais. Pasirinkus, kad norima atsiskaityti taškais, ekrane yra nurodoma kiek taškų galima iškeisti. Iškeisti taškus kasoje yra tik vienas būdas – juos galima iškeisti ir „Iki“ programėlėje į prekes už 1 centą ar partnerių prekes taškotekoje“, – nurodė G. Kitovė.
Ji pridūrė, kad dažniausiai pirkėjai taškus iškeičia į kasdien naudingas prekes, pavyzdžiui kino bilietus, automobilių plovyklos kuponus, smulkias dovanas ar „Lego“ konstruktorius.
„Norfa“ taiko kitokią tvarką
Tuo metu „Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis pabrėžė, kad prekybos tinklo parduotuvėse tvarka nesikeitė – panaudoti sukauptus „Norfa“ pinigus savitarnos kasose yra labai paprasta ir patogu, atskirai ieškoti šios funkcijos per mokėjimo būdus nereikia.
„Nuskenavus visas prekes ir paspaudus mygtuką „Apmokėti“, ekrano viršuje automatiškai atsiranda klausimas, ar norite panaudoti sukauptus „Norfa“ pinigus. Pirkėjui iškart pasiūlomi du pasirinkimai:
Naudoti rekomenduojamą sumą – sistema pati apskaičiuoja ir nuskaito tokią sumą, kad mokėtina suma liktų apvali (be centų). Tai praktiška mokant grynaisiais, kad kasa galėtų atiduoti apvalią grąžą tik eurais, be smulkių monetų.
Naudoti maksimalią sumą – nuskaitoma visa didžiausia pagal pirkinių krepšelį galima panaudoti lojalumo pinigų suma“, – paaiškino prekybos tinklo atstovas.
Pasak D. Ryliškio, pasirinkus vieną iš šių variantų, lieka tik įprastai užbaigti mokėjimą.
„Svarbu paminėti, kad savitarnos kasose patiems įvesti norimos nurašyti sumos galimybės nėra – jei pirkėjas nori tiksliai nurodyti, kiek sukauptų pinigų panaudoti, tai jis gali padaryti įprastose kasose su kasininku“, – aiškino jis.